La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 12 de agosto: los participantes tendrán su nueva prueba semanal de presupuesto

Los 13 habitantes que continúan en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México se han enfrentado a diferentes pruebas a lo largo de estas semana, pero hoy conocerán los nuevos retos que tendrán que experimentar para lograr conseguir el 100 por ciento del presupuesto de la próxima semana.

La segunda eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 generó un intenso debate sobre la transparencia y credibilidad de los realities televisivos en el país.

La tercera edición de La Casa de los Famosos México se encuentra bajo escrutinio luego de que usuarios en redes sociales difundieran la versión de un posible error de producción en la eliminación de Adrián Di Monte , actor cubano-mexicano que se convirtió en el segundo participante en salir de la competencia el pasado domingo 10 de agosto de 2025.

La más reciente gala de eliminación en La Casa de los Famosos México encendió la conversación en redes sociales debido a la incertidumbre que rodeó la salida de Adrián Di Monte . El actor se convirtió en el segundo expulsado de la temporada durante la noche del 10 de agosto, pero un aparente error en la comunicación de los resultados provocó versiones encontradas y especulaciones, alimentadas por una supuesta captura de pantalla difundida ampliamente que mostraba a Priscilla Valverde como la eliminada .

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 se convirtió en un nuevo hito para el reality. Este domingo, la audiencia además de definir la salida de Adrián Di Monte , también llevó la participación del público a cifras récord.

La Casa de los Famosos México 3 registra 57% más votos en la eliminación de Adrián Di Monte, que la semana anterior El programa de televisión vive en estos momentos su tercera semana de transmisiones; hoy los participantes realizarán la nueva prueba semanal

