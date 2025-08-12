México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 12 de agosto: los participantes tendrán su nueva prueba semanal de presupuesto

Los 13 habitantes de este reality show de Televisa se enfrentarán a una nueva serie de pruebas para lograr conseguir el 100 por ciento de la despensa

Por Armando Pereda

Los 13 habitantes viven la
Los 13 habitantes viven la tercera semana del reality

Los 13 habitantes que continúan en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México se han enfrentado a diferentes pruebas a lo largo de estas semana, pero hoy conocerán los nuevos retos que tendrán que experimentar para lograr conseguir el 100 por ciento del presupuesto de la próxima semana.

15:06 hsHoy

La Casa de los Famosos México 3 registra 57% más votos en la eliminación de Adrián Di Monte, que la semana anterior

El programa de televisión vive en estos momentos su tercera semana de transmisiones; hoy los participantes realizarán la nueva prueba semanal

Por Armando Pereda

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 se convirtió en un nuevo hito para el reality. Este domingo, la audiencia además de definir la salida de Adrián Di Monte, también llevó la participación del público a cifras récord.

14:39 hsHoy

“Se iba Priscilla”: Joanna Vega-Biestro revela la verdad sobre la caótica eliminación en La Casa de los Famosos

La periodista y conductora investigó por sus propios recursos y con sus propias fuentes quién era realmente el participante que debía abandonar el reality el pasado domingo

Por Luis Angel H Mora

La más reciente gala de eliminación en La Casa de los Famosos México encendió la conversación en redes sociales debido a la incertidumbre que rodeó la salida de Adrián Di Monte. El actor se convirtió en el segundo expulsado de la temporada durante la noche del 10 de agosto, pero un aparente error en la comunicación de los resultados provocó versiones encontradas y especulaciones, alimentadas por una supuesta captura de pantalla difundida ampliamente que mostraba a Priscilla Valverde como la eliminada.

14:39 hsHoy

Aseguran Adrián Di Monte salió de La Casa de los Famosos por error de la producción: “Se equivocaron en el carrusel”

En redes sociales cada vez cobra más fuerza el rumor de que Priscilla Valverde era la verdadera eliminada y que fue un error cometido al momento lo que derivó en la salida del cubano

Por Luis Angel H Mora

La tercera edición de La Casa de los Famosos México se encuentra bajo escrutinio luego de que usuarios en redes sociales difundieran la versión de un posible error de producción en la eliminación de Adrián Di Monte, actor cubano-mexicano que se convirtió en el segundo participante en salir de la competencia el pasado domingo 10 de agosto de 2025.

14:38 hsHoy

‘Zopilotes’ en los medios: respuesta al presunto fraude de Televisa en La Casa de los Famosos contra Adrián Di Monte

El sitio oficial ‘Las Estrellas’ publicó por presunto error una nota mencionando a Priscila Valverde como la eliminada, minutos antes de que el programa al aire diera a conocer otro resultado

Por Marco Ruiz

La segunda eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 generó un intenso debate sobre la transparencia y credibilidad de los realities televisivos en el país.

14:38 hsHoy
