La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 12 de agosto: los participantes tendrán su nueva prueba semanal de presupuesto

Los 13 habitantes que continúan en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México se han enfrentado a diferentes pruebas a lo largo de estas semana, pero hoy conocerán los nuevos retos que tendrán que experimentar para lograr conseguir el 100 por ciento del presupuesto de la próxima semana.
La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 se convirtió en un nuevo hito para el reality. Este domingo, la audiencia además de definir la salida de Adrián Di Monte, también llevó la participación del público a cifras récord.
La más reciente gala de eliminación en La Casa de los Famosos México encendió la conversación en redes sociales debido a la incertidumbre que rodeó la salida de Adrián Di Monte. El actor se convirtió en el segundo expulsado de la temporada durante la noche del 10 de agosto, pero un aparente error en la comunicación de los resultados provocó versiones encontradas y especulaciones, alimentadas por una supuesta captura de pantalla difundida ampliamente que mostraba a Priscilla Valverde como la eliminada.
