México

Tras sanción por violencia contra Mariana Rodríguez, Adrián Marcelo se destapa para alcalde de Monterrey

El influencer y exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’ dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar que la reciente sanción por violencia política de género lo motivó a pensar en una candidatura política

Por Armando Guadarrama

Guardar
El influencer fue sancionado por
El influencer fue sancionado por el Tribunal Electoral de Nuevo León por comentarios contra Mariana Rodríguez (Captura YouTube: Adrián Marcelo // IG: @marianarodriguez10)

“Lo único que logra la denuncia por violencia política de género es impulsar mi carrera política. No soluciona nada, al contrario, me pone justo dónde tengo que estar: En la conversación. Sin quererlo, me acercaron más a algo que para mí es inevitable: Ser alcalde de Monterrey”.

Con esta declaración en su cuenta de X, Adrián Marcelo —conocido influencer y exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’— sorprendió al público al sugerir que la reciente sanción por violencia política de género no solo no lo detuvo, sino que lo motivó a considerar una candidatura para la alcaldía de Monterrey.

El anuncio desató una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios pusieron en duda tanto sus intenciones como la viabilidad de su eventual postulación.

Adrián Marcelo considera postularse a
Adrián Marcelo considera postularse a la alcaldía de Monterrey tras sanción por violencia política de género (Captura de pantalla)

Adrián Marcelo evalúa seriamente competir por la alcaldía de Monterrey tras haber sido sancionado por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León por incurrir en violencia política de género contra Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y excandidata a la presidencia municipal de la ciudad.

La sanción se originó a raíz de un video publicado en mayo de 2024 en el canal de YouTube del creador de contenido, donde, en el contexto de un reportaje sobre los entonces candidatos a la alcaldía, Marcelo emitió comentarios que el tribunal consideró como agresiones verbales y simbólicas en razón de género.

En respuesta a la resolución, Adrián Marcelo difundió un video en el que ofreció disculpas públicas a Mariana Rodríguez. En sus palabras, “quisiera ofrecerle una sincera disculpa a la entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey en el pasado proceso electoral en virtud de las manifestaciones que realicé a través de la difusión de un reportaje que fue difundido el 14 de mayo de 2024, video en el cual proferí diversas frases en las que empleé estereotipos de género”.

La posible candidatura de Adrián
La posible candidatura de Adrián Marcelo genera controversia y escepticismo en redes sociales (Recorte)

El influencer reconoció que sus declaraciones constituyeron violencia verbal y simbólica, y admitió que “a la postre obstaculizaron los derechos político electorales de la entonces candidata, ya que si bien el ejercicio de periodismo se encuentra protegido convencional y constitucionalmente, se debe ceder cuando se trata de actos relacionados con dignidad de las mujeres en un contexto libre de violencia”.

La reacción pública a la posible incursión de Adrián Marcelo en la política formal fue inmediata. En redes sociales, los comentarios oscilaron entre el escepticismo y la crítica abierta.

Adrián Marcelo aún no ha
Adrián Marcelo aún no ha oficializado su postulación ni cuenta con respaldo partidista confirmado (@mrdoctor)

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha oficializado su postulación ni ha confirmado si cuenta con el respaldo de algún partido político o estructura electoral. Por su parte, Mariana Rodríguez no ha emitido declaraciones públicas tras la disculpa de Marcelo.

Además de la disculpa pública, el youtuber deberá pagar una multa de 30 mil pesos mexicanos como reparación del daño, según lo establecido por el tribunal.

Temas Relacionados

Adrián MarceloMariana RodríguezMonterreyNuevo Leónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Lluvias CDMX hoy 11 de agosto: estas son las alcaldías donde se esperan fuertes precipitaciones con granizo

Sigue la actualización de las precipitaciones en la capital del país

Lluvias CDMX hoy 11 de

Perro en México lucha por sobrevivir tras diagnóstico de síndrome vestibular y daño neurológico grave

Este trastorno con síntomas característicos, como inclinación de la cabeza, movimientos oculares anormales y pérdida del equilibrio, que dificultan la movilidad del animal y afectan su calidad de vida

Perro en México lucha por

Cómo va la remodelación del Estadio Azteca a 10 meses del inicio de la Copa Mundial 2026

Las autoridades capitalinas ya fijaron una fecha límite para la inauguración de las nuevas instalaciones del estadio

Cómo va la remodelación del

Asesinan a niña de 12 años por deuda en Chalco, Estado de México

Habría sufrido un ataque directo en el sitio donde vivía con sus familiares

Asesinan a niña de 12

Adidas reconoce su error y se disculpa buscando colaboración con la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo de Yalalag

Las autoridades estatales tendrán un diálogo con representantes de la comunidad este 11 de agosto

Adidas reconoce su error y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Maestra secuestrada en Veracruz murió

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

FGR destruye más de mil litros de residuos químicos y objetos del delito en Tlaxcala

Operación “Restitución”: aseguran 32 inmuebles en 12 municipios del Edomex

Domingo de terror: violencia sacude Sinaloa con 17 homicidios en un solo día

Ocho personas asesinadas en bar de Uriangato, Guanajuato: comando armado perpetró el ataque y fue grabado por cámaras

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: Mariana Botas es una de las finalistas para ser la líder de la semana

¿Será? Aldo de Nigris y Abelito aseguran que son los 2 habitantes más débiles de LCDLFM

Reportan nuevo arresto de Pee Wee en Texas por conducir en presunto estado de ebriedad

Cazzu asegura que la manutención de Nodal es insuficiente y expone que pasa poco tiempo con su hija: “Lo que se ve es lo que hay”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 11 de agosto: arranca la prueba del líder con polémico sorteo

DEPORTES

Cómo va la remodelación del

Cómo va la remodelación del Estadio Azteca a 10 meses del inicio de la Copa Mundial 2026

Hugo Sánchez convivirá con aficionados en evento exclusivo en CDMX

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario

Quién es Laura Burgos, la mexicana que se coronó campeona en Muay thai en el World Games 2025