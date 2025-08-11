Tras sanción por violencia contra Mariana Rodríguez, Adrián Marcelo se destapa para alcalde de Monterrey

El influencer fue sancionado por el Tribunal Electoral de Nuevo León por comentarios contra Mariana Rodríguez (Captura YouTube: Adrián Marcelo // IG: @marianarodriguez10)

“Lo único que logra la denuncia por violencia política de género es impulsar mi carrera política. No soluciona nada, al contrario, me pone justo dónde tengo que estar: En la conversación. Sin quererlo, me acercaron más a algo que para mí es inevitable: Ser alcalde de Monterrey”.

Con esta declaración en su cuenta de X, Adrián Marcelo —conocido influencer y exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’— sorprendió al público al sugerir que la reciente sanción por violencia política de género no solo no lo detuvo, sino que lo motivó a considerar una candidatura para la alcaldía de Monterrey.

El anuncio desató una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios pusieron en duda tanto sus intenciones como la viabilidad de su eventual postulación.

Adrián Marcelo considera postularse a la alcaldía de Monterrey tras sanción por violencia política de género (Captura de pantalla)

Adrián Marcelo evalúa seriamente competir por la alcaldía de Monterrey tras haber sido sancionado por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León por incurrir en violencia política de género contra Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y excandidata a la presidencia municipal de la ciudad.

La sanción se originó a raíz de un video publicado en mayo de 2024 en el canal de YouTube del creador de contenido, donde, en el contexto de un reportaje sobre los entonces candidatos a la alcaldía, Marcelo emitió comentarios que el tribunal consideró como agresiones verbales y simbólicas en razón de género.

En respuesta a la resolución, Adrián Marcelo difundió un video en el que ofreció disculpas públicas a Mariana Rodríguez. En sus palabras, “quisiera ofrecerle una sincera disculpa a la entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey en el pasado proceso electoral en virtud de las manifestaciones que realicé a través de la difusión de un reportaje que fue difundido el 14 de mayo de 2024, video en el cual proferí diversas frases en las que empleé estereotipos de género”.

La posible candidatura de Adrián Marcelo genera controversia y escepticismo en redes sociales (Recorte)

El influencer reconoció que sus declaraciones constituyeron violencia verbal y simbólica, y admitió que “a la postre obstaculizaron los derechos político electorales de la entonces candidata, ya que si bien el ejercicio de periodismo se encuentra protegido convencional y constitucionalmente, se debe ceder cuando se trata de actos relacionados con dignidad de las mujeres en un contexto libre de violencia”.

La reacción pública a la posible incursión de Adrián Marcelo en la política formal fue inmediata. En redes sociales, los comentarios oscilaron entre el escepticismo y la crítica abierta.

Adrián Marcelo aún no ha oficializado su postulación ni cuenta con respaldo partidista confirmado (@mrdoctor)

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha oficializado su postulación ni ha confirmado si cuenta con el respaldo de algún partido político o estructura electoral. Por su parte, Mariana Rodríguez no ha emitido declaraciones públicas tras la disculpa de Marcelo.

Además de la disculpa pública, el youtuber deberá pagar una multa de 30 mil pesos mexicanos como reparación del daño, según lo establecido por el tribunal.