Quién fue el segundo eliminado La Casa de los Famosos México 2025

La segunda eliminación de LCDLFM se desarrolló bajo un ambiente lleno de nerviosismo y tensión

Por Cinthia Salvador

La segunda eliminación de LCDLFM
La segunda eliminación de LCDLFM se vivió en un ambiente tenso

La competencia en La Casa de los Famosos México 3 sumó su segunda expulsión la noche del domingo 11 de agosto. En una jornada tensa, Adrián Di Monte fue el participante con menos apoyo por parte del público y tuvo que abandonar el reality de Televisa. Esta semana, la placa de nominados la completaron Mar Contreras, Priscila y Alexis Ayala.

Todo se definió durante la noche de eliminación, cuando, uno por uno, los nominados fueron recibiendo la decisión del público. El primero en regresar a la casa fue Alexis Ayala, mientras que Mar Contreras celebró su permanencia con un emotivo reencuentro junto a Aldo de Nigris y Aarón Mercury. Tras una serie de vueltas en el carrusel, Priscila también fue salvada y recibió una cálida bienvenida de sus compañeros del cuarto Día, quienes celebraron aliviados tras conocer el resultado. El desenlace dejó sorprendidos a los habitantes del cuarto Noche, quienes no esperaban la salida de Di Monte.

Adrián Di Monte, actor cubano-mexicano, se convirtió así en el segundo eliminado de la competencia. Tras su salida, participó en la post gala donde conversó con Wendy Guevara y agradeció al público su respaldo durante su estancia en el programa. “Estoy muy agradecido con el público mexicano, porque yo pensé que me iban a sacar a la primera. Mi revelación fue la más funada”, expresó Di Monte, haciendo referencia a la dificultad que representó el reality.

Priscila y Adrián subieron la
Priscila y Adrián subieron la silla giratoria.

Describió su paso por el programa como una de las experiencias más exigentes que ha enfrentado. “Cuando vas a la Casa de los Famosos, es el proyecto más difícil que he hecho en mi vida, no te puedes tomar nada personal, tienes que amar a tus compañeros, compartir y ver al ser humano detrás del personaje”, dijo durante su entrevista.

Adrián compartió que dentro de la casa atravesó momentos complejos, debido al encierro y a la reciente boda que celebró el pasado 8 de julio. El actor confesó que el aislamiento le resultó especialmente duro por la distancia emocional y la presión del juego. Finalmente, agradeció al público por la oportunidad y manifestó su intención de contribuir al grupo hasta el último momento, brindando apoyo a su equipo del cuarto Noche.

Con la salida de Adrián Di Monte, la competencia avanza en La Casa de los Famosos México 3, mientras los habitantes continúan adaptándose a una convivencia marcada por la estrategia y la incertidumbre.

El actor reveló sentirse aliviado
El actor reveló sentirse aliviado de haber salido del programa.

Integrantes de La Casa de los Famosos México 3 que permanecen en la competencia

  • Facundo
  • Ninel Conde
  • Mariana Botas
  • Shiky
  • Elaine Haro
  • Priscila Valverde
  • Dalílah Polanco
  • Aldo De Nigris
  • Luis Rodríguez ‘Guana’
  • Mar Conteras
  • Abelito
  • Alexis Ayala
  • Aarón Mercury

