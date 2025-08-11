Quién fue el segundo eliminado La Casa de los Famosos México 2025

La segunda eliminación de LCDLFM se vivió en un ambiente tenso (Captura de pantalla YouTube)

La competencia en La Casa de los Famosos México 3 sumó su segunda expulsión la noche del domingo 11 de agosto. En una jornada tensa, Adrián Di Monte fue el participante con menos apoyo por parte del público y tuvo que abandonar el reality de Televisa. Esta semana, la placa de nominados la completaron Mar Contreras, Priscila y Alexis Ayala.

Todo se definió durante la noche de eliminación, cuando, uno por uno, los nominados fueron recibiendo la decisión del público. El primero en regresar a la casa fue Alexis Ayala, mientras que Mar Contreras celebró su permanencia con un emotivo reencuentro junto a Aldo de Nigris y Aarón Mercury. Tras una serie de vueltas en el carrusel, Priscila también fue salvada y recibió una cálida bienvenida de sus compañeros del cuarto Día, quienes celebraron aliviados tras conocer el resultado. El desenlace dejó sorprendidos a los habitantes del cuarto Noche, quienes no esperaban la salida de Di Monte.

Adrián Di Monte, actor cubano-mexicano, se convirtió así en el segundo eliminado de la competencia. Tras su salida, participó en la post gala donde conversó con Wendy Guevara y agradeció al público su respaldo durante su estancia en el programa. “Estoy muy agradecido con el público mexicano, porque yo pensé que me iban a sacar a la primera. Mi revelación fue la más funada”, expresó Di Monte, haciendo referencia a la dificultad que representó el reality.

Priscila y Adrián subieron la silla giratoria. (Captura de pantalla YouTube)

Describió su paso por el programa como una de las experiencias más exigentes que ha enfrentado. “Cuando vas a la Casa de los Famosos, es el proyecto más difícil que he hecho en mi vida, no te puedes tomar nada personal, tienes que amar a tus compañeros, compartir y ver al ser humano detrás del personaje”, dijo durante su entrevista.

Adrián compartió que dentro de la casa atravesó momentos complejos, debido al encierro y a la reciente boda que celebró el pasado 8 de julio. El actor confesó que el aislamiento le resultó especialmente duro por la distancia emocional y la presión del juego. Finalmente, agradeció al público por la oportunidad y manifestó su intención de contribuir al grupo hasta el último momento, brindando apoyo a su equipo del cuarto Noche.

Con la salida de Adrián Di Monte, la competencia avanza en La Casa de los Famosos México 3, mientras los habitantes continúan adaptándose a una convivencia marcada por la estrategia y la incertidumbre.

El actor reveló sentirse aliviado de haber salido del programa. (Captura de pantalla YouTube)

Integrantes de La Casa de los Famosos México 3 que permanecen en la competencia

Facundo

Ninel Conde

Mariana Botas

Shiky

Elaine Haro

Priscila Valverde

Dalílah Polanco

Aldo De Nigris

Luis Rodríguez ‘Guana’

Mar Conteras

Abelito

Alexis Ayala

Aarón Mercury