México

Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 11 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Por Infobae Noticias


Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 11 de agosto

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, así como lluvias aisladas en Baja California. Por su parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura que se extenderá desde el noreste hasta el occidente del territorio nacional, divergencia, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, además del sur de la República Mexicana; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones. A su vez, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Asimismo, se mantendrá la onda de calor en Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste), iniciando a partir de este día en Oaxaca (este, centro y sur).

Finalmente, el ciclón tropical Ivo se desplazará al oeste-suroeste de Baja California Sur, alejándose gradualmente de costas mexicanas; sin embargo, su circulación y desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de lluvias aisladas y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur durante la mañana. Se prevé que Ivo se disipe durante la tarde o noche.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Nota: Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.

