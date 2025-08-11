México

Pensión IMSS e ISSSTE 2025: las fechas de pago para el último cuatrimestre del año

Las entidades de seguridad social ya definieron los días en que realizarán los depósitos, incluido el aguinaldo

Por Israel Aguilar Esquivel

En México, un sector de
En México, un sector de las personas adultas mayores tiene garantizado el acceso a una pensión (Cuartoscuro)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se encargan de la distribución de pensiones de las personas retiradas en México. Para consolidar la transparencia ante dicho grupo, dieron a conocer un programa oficial con las fechas de pago.

Gracias al calendario difundido por las dos entidades de seguridad social al inicio del 2025, las personas beneficiarias ya pueden conocer los días en que recibirán el dinero por concepto de pensión en el último cuatrimestre del año. En la programación ya se encuentra contemplado el depósito del aguinaldo, uno de los más esperados por la población.

Cabe recordar que, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuentan con diferentes fechas de pago de las pensiones. En ese sentido, se recomienda a las personas beneficiarias de dicha prestación verificar la calendarización publicada por cada entidad.

El IMSS realiza sus depósitos
El IMSS realiza sus depósitos los primeros días del mes correspondiente (IMSS)

Las fechas de pago para el último cuatrimestre del año de la Pensión IMSS

Según se encuentra indicado en el calendario del pago de pensiones del IMSS, en el último cuatrimestre del año restan cuatro depósitos mensuales de las pensiones. En uno de ellos ya está incluido el monto correspondiente al aguinaldo. De esa forma, se realizarán conforme al siguiente calendario:

  • Septiembre - lunes 1 de septiembre de 2025.
  • Octubre - miércoles 1 de octubre de 2025.
  • Noviembre y aguinaldo - lunes 3 de noviembre de 2025.
  • Diciembre - lunes 1 de diciembre de 2025.

El IMSS realiza los depósitos de sus pensiones una vez que comenzó el mes correspondiente.

El ISSSTE realizará 13 pagos
El ISSSTE realizará 13 pagos a lo largo del año (ISSSTE)

Las fechas de pago para el último cuatrimestre del año de la Pensión ISSSTE

Por otro lado, el ISSSTE cuenta con una programación de cinco pagos para lo que resta del año 2025. Cuatro de ellos corresponden a mensualidades y uno más estará destinado a la entrega de la mitad del aguinaldo correspondiente al periodo vigente. Según se encuentra indicado en el calendario oficial, las fechas de pago para el último cuatrimestre del año son:

  • Septiembre - viernes 29 de agosto de 2025.
  • Octubre - martes 30 de septiembre de 2025.
  • Noviembre - jueves 30 de octubre de 2025.
  • Primera parte del aguinaldo - primera quincena de noviembre de 2025.
  • Diciembre - viernes 28 de noviembre de 2025.

A diferencia del IMSS, el ISSSTE realiza el depósito de las pensiones antes del inicio del mes correspondiente.

