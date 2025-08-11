Línea 2 del Metro CDMX suspende servicio tras corto circuito en San Antonio Abad este 10 de agosto (X/@MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suspendió el servicio en la Línea 2 luego de que se originó un corto circuito en las vías de la estación San Antonio Abad. La noche de este domingo 10 de agosto ocurrió este incidente, lo que originó afectaciones en el servicio de la línea azul.

Por medio de los canales oficiales del Metro CDMX informaron que la circulación de los trenes se ofrece en dos tramos de Cuatro Caminos–Pino Suárez y de Xola-Tasqueña.

Es decir que tres estaciones no están dando servicio debido a las afectaciones que dejó el corto circuito de esta tarde; cabe apuntar que el incidente ocurrió cuando en la ciudad cayó una fuerte tormenta eléctrica.

Suspenden servicio en la Línea 2 del Metro CDMX por corto circuito (X/ @MetroCDMX)

“Debido a un cortocircuito en la Línea 2 el servicio se ofrece en dos tramos: Cuatro Caminos–Pino Suárez y Tasqueña–Xola. Personal técnico del Metro trabaja para restablecer la circulación lo antes posible. En la zona se registran fuertes lluvias.Agradecemos la comprensión de nuestras usuarias y usuarios. Toma previsiones", publicó el STC Metro.

Así fue la explosión en la Línea 2 del Metro CDMX

Un destello súbito iluminó las vías de la estación San Antonio Abad la tarde del domingo, cuando una explosión interrumpió la rutina de los pasajeros y obligó a la evacuación inmediata del andén.

Usuarios captaron el momento en el que se registró una explosión en San Antonio Abad. (Crédito: X/ @AztecaNoticias)

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que un chispazo, acompañado de una densa columna de humo, alteró el funcionamiento habitual de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. La escena, captada por usuarios, revela la magnitud del incidente y la reacción de quienes se encontraban en el lugar.

La explosión ocurrió cerca de las 19:00 horas del 10 de agosto, cuando un corto circuito en el sistema eléctrico de la estación San Antonio Abad, con dirección a Tasqueña, generó un incendio menor y obligó a la activación de los protocolos de emergencia.