México

Línea 2 del Metro CDMX: captan el momento de una explosión en las vías de San Antonio Abad

Los policías de la estación evacuaron a los usuarios y activaron los protocolos de emergencia

Por Luz Coello

Usuarios captaron el momento en el que se registró una explosión en San Antonio Abad. (Crédito: X/ @AztecaNoticias)

Cerca de las 19:00 horas de este domingo 10 de agosto, usuarios de la Línea 2 del Metro presenciaron una fuerte explosión que provocó pánico entre los pasajeros y las personas cercanas a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), por lo que tuvieron que ser desalojadas.

Una tormenta eléctrica afectó diferentes puntos de la capital, principalmente en la zona centro, en consecuencia el servicio del Metro CDMX se vio perjudicado. En la estación San Antonio Abad se registró un corto circuito que provocó una explosión, ya que desprendió humo en la zona de vías.

A través de redes sociales empezaron a circular videos e imágenes del momento en el que se registró una explosión que causó un chispazo y provocó afectaciones en el servicio de la Línea 2. Los hechos ocurrieron en la estación San Antonio Abad con dirección a Tasqueña.

Captan explosión en las vías
Captan explosión en las vías de San Antonio Abad en la Línea 2 (X/ @vialhermes)

De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, una falla en el sistema eléctrico provocó la explosión y en consecuencia inició un conato de incendio, lo que provocó la activación de los protocolos de emergencia. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encargaron de evacuar a las personas que se encontraban al interior de la estación San Antonio Abad.

Usuarios captaron el momento en el que se registró una explosión en San Antonio Abad. (Crédito: X/ @AztecaNoticias)

Algunas personas aprovecharon el momento para sacar sus celulares y grabar lo que estaba pasando en la zona de vías de la Línea 2, y es que el incidente ocurrió durante el momento más fuerte de la lluvia que azotó la capital, por lo que las personas no evacuaron rápidamente la estación para evitar mojarse.

De inmediato, esta situación afectó a todo el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX, pues personal del STC realizó un corte al suministro eléctrico para controlar la situación que ocurrió en San Antonio con dirección a Tasqueña.

Línea 2 del Metro CDMX suspende servicio por corto circuito

A través de las redes sociales del STC Metro informaron que, derivado de la explosión y corto circuito en San Antonio Abad, la Línea 2 suspendió su servicio en algunas estaciones, por lo que los trenes operan en dos tramos.

De acuerdo con lo que informaron, estas estaciones no brindan servicio hasta nuevo aviso:

  • San Antonio Abad
  • Chabacano
  • Viaducto

“Debido a un cortocircuito en la Línea 2 el servicio se ofrece en dos tramos: Cuatro Caminos–Pino Suárez y Tasqueña–Xola. Personal técnico del Metro trabaja para restablecer la circulación lo antes posible. En la zona se registran fuertes lluvias. Agradecemos la comprensión de nuestras usuarias y usuarios. Toma previsiones", publicaron.

