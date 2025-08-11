Esto es lo que debes comer si quieres reducir el cortisol de manera natural

Los alimentos ricos en vitamina C tienen un efecto positivo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, localizadas sobre los riñones.

Se libera en respuesta al estrés físico o emocional, y también participa en funciones esenciales del organismo, como el metabolismo de los nutrientes, la regulación del azúcar en sangre, el control de la presión arterial y la modulación de la respuesta inmunológica.

Sus niveles varían a lo largo del día, siendo más altos por la mañana y disminuyendo hacia la noche.

Un exceso o deficiencia de cortisol puede afectar la salud, asociándose con problemas como insomnio, aumento de peso, debilidad, ansiedad o dificultades inmunitarias.

Y aunque para reducir sus niveles es importante implementar varios cambios de hábitos saludables, sin duda la alimentación juega un papel primordial.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son los alimentos que ayuda a reducir los niveles de esta hormona de manera más efectiva.

El estrés suele ser uno de los factores que más elevan los niveles de cortisol. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los alimentos que reducen el cortisol de manera natural

Como mencionamos, algunos alimentos pueden ayudar a reducir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, de manera natural mediante sus nutrientes y efectos en el organismo. Entre los más reconocidos se encuentran:

Frutas cítricas (naranja, toronja, limón): Ricas en vitamina C, que se vincula con la reducción del cortisol y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Pescados grasos (salmón, sardina, atún): Contienen ácidos grasos omega 3, asociados al control del estrés y la inflamación.

Chocolate amargo : En porciones moderadas, puede contribuir a reducir el cortisol por su contenido de antioxidantes y magnesio.

Té verde : Contiene L-teanina, un aminoácido relacionado con la relajación y la disminución de la ansiedad.

Avena : Su aporte de carbohidratos complejos ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre y estabilizar el cortisol.

Frutos secos y semillas (almendras, nueces, semillas de girasol): Ricos en magnesio y grasas saludables que favorecen la estabilidad emocional y la respuesta al estrés.

Verduras de hoja verde (espinaca, acelga, kale): Aportan magnesio y otros micronutrientes esenciales para la regulación hormonal.

Yogur natural y alimentos fermentados: Apoyan la salud intestinal, lo que puede influir de manera positiva en la respuesta al estrés.

La avena es un alimento que ayuda a regular la producción de esta hormona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la alimentación, la gestión del estrés requiere hábitos de vida saludables como actividad física, descanso adecuado y reducción del consumo de estimulantes como cafeína y azúcar refinada.