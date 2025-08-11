México

Dónde está el espacio de tolerancia para fumar marihuana destinado a mujeres

Aunque hay algunas restricciones, hay tres zonas donde es legal el consumo personal

Por Mariana L. Martínez

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO
FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

El Gobierno de la Ciudad de México estableció tres puntos específicos en la capital donde se permitirá el consumo individual de marihuana, conocidos como espacios de tolerancia 4:20.

Esta medida surge tras la reubicación de los campamentos cannábicos que operaban en zonas de alta afluencia, como Metro Hidalgo, Avenida Juárez y la Estela de Luz, los cuales fueron desmantelados en respuesta a denuncias ciudadanas sobre venta y consumo de sustancias ilícitas.

El gobierno capitalino estableció un convenio con tres agrupaciones vinculadas al movimiento cannábico. El acuerdo prohíbe expresamente la venta o intercambio de cannabis, el consumo de cualquier otra sustancia y cualquier conducta que perturbe a los transeúntes.

Para garantizar el cumplimiento, la Secretaría de Gobierno asignará a un responsable en cada punto, encargado de supervisar el respeto a los lineamientos: tiempo máximo de permanencia de 40 minutos, número limitado de personas, prohibición de otras drogas y restricción en la cantidad de cannabis permitida.

Los nuevos espacios autorizados para el consumo de marihuana se ubicarán en

  • Plaza de la Concepción (sobre Belisario Domínguez, casi esquina con Eje Central, colonia Centro)
  • Monumento a Simón Bolívar (Paseo de la Reforma y calle Violeta, colonia Guerrero)
  • En la Plaza de Lectura José Saramago (cruce de Circuito Interior y Reforma). Si bien no es un espacio exclusivo para mujeres, hay algunas lonas en las que se indica que es un espacio seguro para ellas, el punto de reunión es debajo del Ritz Carlton
En la zona hay lonas que indican el espacio indicado Crédito: @porlibrealbedrio

El área situada frente al Senado de la República funcionará únicamente como punto informativo, sin autorización para el consumo.La decisión de reubicar los espacios responde a la preocupación por la seguridad y la convivencia ciudadana. Según explicó Clara Brugada Molina en la conferencia, los puntos anteriores registraban un flujo elevado de personas, lo que dificultaba la convivencia entre consumidores y el resto de la población.

“El objetivo es que no se generen en estos espacios otro tipo de delitos; es decir, garantizar espacios y lugares que cumplan con reglas y que no se conviertan en un problema”, afirmó la mandataria.La vigilancia de estos espacios recaerá en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que colaborará con la Secretaría de Gobierno para prevenir incidentes y asegurar que los acuerdos se respeten.

El gobierno capitalino subraya que la tolerancia al consumo de cannabis en estos puntos no implica permisividad ante la venta, el intercambio o el uso de otras sustancias. Cualquier incumplimiento derivará en el retiro inmediato de los responsables y la intervención de las autoridades.

