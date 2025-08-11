Asesinan a niña de 12 años por deuda en Chalco, Estado de México

La entrada del inmueble fue sellada (X/@AlexSanchezMx)

En el municipio de Chalco, Estado de México, fue reportado el asesinato una menor de 12 años, los primeros informes indican que las acciones en contra de Dulce “N”, como fue identificada, fueron por una deuda económica.

Los hechos fueron reportados el 11 de agosto. La menor habría muerto como consecuencia de un ataque directo en el inmueble en donde vivía con sus abuelos, ubicado en la calle Reforma, en el poblado de San Pablo Atlazalpan.

En la entrada del inmueble donde habitaba la menor fueron colocados sellos de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM). El ataque fue alertado a las autoridades durante la madrugada del 11 de agosto.

La agresión armada habría provocado heridas en la menor y cuando los agentes de seguridad acudieron al sitio, Dulce ya no contra con signos vitales. Fueron reportes de Milenio los que indicaron que el ataque habría derivado de una deuda económica de la familia.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...