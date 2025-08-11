Apoyo al desempleo Bienestar: este es el último día para registrarse y recibir 15 mil pesos

Apoyo al desempleo para el Bienestar Edomex 2025 (Gob. Edomex)

El programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025 impulsado por el gobierno estatal bajo la administración de Delfina Gómez, tiene como propósito complementar el ingreso de los mayores de 18 años que residan en la entidad y se encuentren en situación de desempleo reciente. La iniciativa abarca los 125 municipios del Estado de México y se estructura en dos modalidades de apoyo: una transferencia económica y la vinculación a oportunidades laborales formales dentro del territorio estatal.

El registro para el programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025 concluirá el viernes 15 de agosto, lo que deja solo una semana para que los habitantes del Estado de México que hayan perdido su empleo en los últimos 18 meses puedan solicitar este beneficio. Los resultados de las personas seleccionadas se publicarán en septiembre de 2025 en la página oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México.

En cuanto al componente monetario, el programa contempla una transferencia de hasta 15.000 pesos, que puede entregarse en una sola exhibición de 3.000 pesos o distribuirse en hasta cinco pagos, según la situación de cada beneficiario. Además, se ofrece un servicio de vinculación laboral, orientado a facilitar la reinserción de los solicitantes en el sector formal de la economía local.

Para acceder a este apoyo, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos: ser mexicanos por nacimiento o naturalización, tener al menos 18 años, residir en el Estado de México y acreditar su condición de desempleo. La documentación obligatoria incluye acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, el Formato Único de Bienestar (FUB) debidamente llenado, constancia laboral o baja emitida por el IMSS o ISSSTE, o bien un documento expedido por una autoridad laboral competente, y una carta protesta.

Apoyo al desempleo para el Bienestar Edomex 2025 (Gob. Edomex)

El proceso de registro puede realizarse tanto en línea como de manera presencial. Para la opción digital, los solicitantes deben ingresar al portal de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, seleccionar el sistema de registro, cumplir con los requisitos y adjuntar la documentación solicitada en formato PDF. En el caso de quienes prefieran acudir personalmente, existen 10 módulos de registro distribuidos en diferentes municipios: Atlacomulco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Tlalnepantla, Tejupilco y Toluca. Cada módulo cuenta con una dirección y número telefónico específico para atención y orientación.

La Secretaría del Trabajo será la encargada de evaluar las solicitudes y publicar el listado de beneficiarios en septiembre. El programa busca no solo aliviar la situación económica de quienes han perdido su empleo, sino también facilitar su reincorporación al mercado laboral formal en el Estado de México.