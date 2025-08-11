México

AICM suspende momentáneamente operaciones de aterrizaje y despegue por fuertes lluvias en CDMX

La suspensión en las operaciones también afectará el horario de salida y llegada de algunos vuelos programados para las próximas horas

Por Israel Aguilar Esquivel

Vuelos que se dirigían al AICM fueron desviados a otros aeropuertos (Karina Hernández / Infobae)

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que, como resultado de los estragos causados por las fuertes lluvias que se precipitaron sobre la capital del país, suspenderán las operaciones de aterrizaje y despegue por las próximas tres horas. De igual manera, recomendaron a usuarios comunicarse con su aerolínea para informarse sobre posibles cambios en los vuelos.

A través de la cuenta verificada del AICM en la red social X, antes Twitter, las autoridades notificaron que las lluvias causaron encharcamientos en las pistas, los cuales redujeron la visibilidad de los pilotos. En ese sentido, para salvaguardar la integridad de usuarios y personal, suspenderán operaciones al menos hasta la media noche de este domingo 10 de agosto de 2025.

"Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue las próximas 3 horas a fin de que los trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionaron encharcamientos, permitan recuperar la capacidad operativa“, se lee en un comunicado difundido minutos antes de las 21:00 horas.

La noticia fue comunicada en redes sociales (X/@AICM_mx)

De igual manera, recomendaron a las personas con salidas o llegadas programadas desde el AICM a contactar con sus aerolíneas para enterarse sobre posibles cambios en la programación. “Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea, ya que varios horarios se están viendo afectados”, expresaron.

Debido a las lluvias registradas durante la tarde de este domingo, minutos antes de las 20:00 horas, aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris notificaron cambios en los horarios de algunos vuelos. Incluso, algunos fueron cancelados con motivo de las condiciones climáticas de la capital mexicana.

De igual forma, algunos usuarios que se encontraban en vuelos cuyo destino era la Ciudad de México (CDMX) notificaron el desvío a otros complejos aeroportuarios en los alrededores. Uno de ellos fue Hugo Vela, reportero de ADN40, cuyo vuelo fue redirigido a la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero.

CETRAM Pantitlán se inundó por fuertes lluvias, suspendieron el servicio en la Línea 5 del Metro CDMX (X// @Gposiadeoficial/ @AdrianRubalcava)

Lluvias inundan la CDMX

Durante la tarde de este domingo, varios puntos de la capital reportaron estragos de diversa magnitud como resultado de las fuertes lluvias que tuvieron lugar. Bajopuentes, plazas, y avenidas tuvieron encharcamientos y hasta inundaciones que imposibilitaron el tránsito de vehículos y personas.

El panorama fue tal que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió alertas de color amarillo, naranja, rojo y hasta púrpura para la mayor parte de las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

Temas Relacionados

