Sandra Cuevas va a tu casa si te afilias a su nuevo partido

La exalcaldesa de Cuauhtémoc reveló sus intenciones de buscar la Jefatura de Gobierno en 2030. Crédito: Cuartoscuro.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, difundió este fin de semana un video en redes sociales donde asegura que personalmente visitará los hogares de quienes deseen afiliarse a su nueva plataforma política, ‘México Nuevo, paz y futuro’.

En el mensaje, Cuevas pidió a sus seguidores compartir su número de teléfono o correo electrónico para recibir información y concretar visitas casa por casa. “Buen día, los saluda Sandra Cuevas, política y empresaria. No se les olvide mandarnos su número de teléfono para irlos a visitar a su casa y afiliarlos a México Nuevo”, expresó la exfuncionaria en un video publicado en su cuenta de X.

La estrategia de promoción incluye recorridos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, donde Cuevas y su equipo buscan establecer contacto directo con ciudadanos e invitar a sumarse a la nueva organización que impulsa sus aspiraciones rumbo a la Jefatura de Gobierno en 2030.

“Esta semana es de registro y la próxima semana, a partir del día lunes vamos a iniciar nuestros recorridos para tocar puerta por puerta”, puntualizó Cuevas, quien ofreció compromisos de trabajo sin descanso y mayor seguridad para la capital.

‘México Nuevo’ suma a diversas figuras del ámbito político nacional. Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca y exmilitante del PRI, se integró como coordinador nacional de la organización. El político retirado de la vida pública desde 2010 tras su administración al frente del gobierno oaxaqueño, lidera la comisión promotora de la nueva fuerza política que espera el aval del Instituto Nacional Electoral (INE) para poder participar en procesos electorales. La plataforma también contempla la incorporación de otros políticos que serán mencionados en próximos anuncios de Cuevas, según adelantó la exalcaldesa en su mensaje.

Sandra Cuevas, empresaria con su propia marca ‘Sandra Cuevas Diamond Group’, ha alternado su historial ejecutivo con una trayectoria en el servicio público y la política. Antes de su incursión como candidata al Senado por Movimiento Ciudadano y de su llegada a la alcaldía Cuauhtémoc bajo la bandera del PAN-PRI-PRD, Cuevas encabezó proyectos sociales y programas de seguridad urbana en la Ciudad de México. Durante su gestión, se mantuvo en el centro del debate por su estilo controvertido y confrontativo.

En entrevistas recientes, la exalcaldesa justificó su regreso a la arena política como un desafío personal. Relató que comentarios despectivos de allegados la motivaron a demostrar su capacidad para movilizar estructuras y reinsertarse en la vida política capitalina.

Con el respaldo de Ulises Ruiz y de su equipo de trabajo, Cuevas se enfoca en construir una base de militantes activos desde territorio, mientras promueve a ‘México Nuevo’ como la “Verdadera Oposición” en la Ciudad de México.

Entre quienes se han integrado al proyecto se encuentran Alfredo Aarón Juárez Cruz, extitular de la Comisión Estatal Forestal de Oaxaca; Israel Núñez Roa, exaspirante a diputado federal por la Ciudad de México; y Belén Lugo Haro, mencionada en documentos oficiales del INE por su vinculación con el caso de las tarjetas de recompensas Monex y el PRI.