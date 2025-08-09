México

El pronóstico del clima en Ciudad de México para este domingo 10 de agosto

La primera semana de agosto registró múltiples precipitaciones acompañadas de vientos en la capital y el Valle de México

Por Omar López

Guardar
La capital del país puede
La capital del país puede cambiar de clima en cuestión de días. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

El varano de 2025 se ha caracterizado por lluvias constantes en algunas alcaldías de la Ciudad de México, a su vez, la primera semana de agosto registró mañanas con cielo despejado, muy contrastantes con la caída de lluvia y granizo después de las 16 horas.

En ese contexto, el pronóstico del clima en la capital para este domingo es:

  • Precipitaciones: la probabilidad de lluvia será del 77% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.
  • Cielo: en tanto, la nubosidad será del 82% en el transcurso del día y del 76% en el curso de la noche.
  • Sensación térmica: por su parte, la temperatura se prevé un máximo de 24 grados y un mínimo de 13 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera alcanzarán un nivel de hasta 14.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

Así es el clima en la CDMX

La temperatura que hay
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

Podría pensarse que debido a su situación geográfica y a su tamaño, la CDMX tendría un clima subtropical uniforme pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

En general, el clima es cálido y templado en la CDMX y oscila en promedio entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de agua pluvial, siendo junio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran precipitaciones.

Durante el invierno, las temperaturas suelen bajar a los cero grados en las zonas más altas de la periferia, como el Ajusco; en contraste, alcaldías como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro ascendió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados ocurrida el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

Dónde está el mejor clima de México

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro un descenso de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCiudad de Méxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Será necesaria la CURP biométrica para Beca Exención Edomex 2025? Fechas y requisitos

Este programa beneficiará a estudiantes de preescolar hasta doctorado, los interesados deberán estar atentos a las fechas de registro en septiembre

¿Será necesaria la CURP biométrica

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Alexis Ayala cumple 60 años la tarde de hoy 9 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: el villano de telenovelas fue sorprendido con sus tacos de canasta favoritos la tarde de este sábado

La Casa de los Famosos

Cuál es el queso más dañino de todos y cuál el más saludable

Este alimento puede ser bueno o malo para la salud

Cuál es el queso más

Temblor hoy en México: se registran 8 replicas del sismo de magnitud 6.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: se

Pacientes con cáncer destapan red del crimen organizado dedicada a la venta de medicamentos apócrifos en Jalisco

La Marina logró detectarlos tras la denuncia de pacientes que presentaron reacciones adversas a los tratamientos oncológicos

Pacientes con cáncer destapan red
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pacientes con cáncer destapan red

Pacientes con cáncer destapan red del crimen organizado dedicada a la venta de medicamentos apócrifos en Jalisco

“La sentencia es bastante clara”: Israel Vallarta espera no volver a la cárcel y pide “no ser llamado héroe”

“El señor M” en el caso de Israel Vallarta: la relación previa con Cassez y una llamada de apoyo “entre blancos”

Desde carabinas hasta módems Wifi: esto fue todo lo decomisado en nueva revisión al Penal de Aguaruto

Golpe millonario al narco: decomisan más de 6 toneladas de droga y sustancias químicas en Chiapas y Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Eden Muñoz pospone su gira

Eden Muñoz pospone su gira en EEUU tras problemas con su visa de trabajo

Hermana de Aldo de Nigris se lanza contra Facundo por tirarlo en la fiesta: “No me dio risa”

Facundo admite que fue “demasiado tosco” con Aldo de Nigris: “Me pasé de...”

Aniversario luctuoso de Ramón Valdés; estos fueron los actores de “El Chavo del 8” que acudieron a su funeral

Gustavo Adolfo Infante critica a Ninel Conde en LCDLFM y le recuerda que no ve a sus hijos: “¿Cuál instinto maternal?”

DEPORTES

Papá de David Benavidez lanza

Papá de David Benavidez lanza dura crítica al combate de Canelo vs Crawford: “Será una pelea de Tom y Jerry”

Pumas vs Necaxa: IA predice el resultado del debut de Keylor Navas en CU

Heung Min Son reconoce trayectoria de Carlos Vela durante su presentación con LAFC: “Nunca he estado a ese nivel”

Samuel García comparte detalles de todos los preparativos en Nuevo León para el Mundial 2026: “Será una gozadera”

Conoce las luchas pactadas hasta el momento para Triplemanía XXXIII en la Arena CDMX