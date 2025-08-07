Sandra Cuevas anuncia recorrido puerta por puerta en CDMX para presentar ‘México Nuevo’

Sandra Cuevas anuncia su regreso a la política y recorrerá la Ciudad de México para promover 'México Nuevo'.| CRÉDITO: X (@SandraCuevas_)

Tras el anunció de su regreso a la política para obtener el cargo de gobernante de la Ciudad de México, la empresaria Sandra Cuevas emitió un mensaje a través de un video en su cuenta de X (@SandraCuevas_), en el que informó que, a partir del lunes 11 de agosto, realizará un recorrido puerta por puerta en la capital.

“Esta semana es de registro y la próxima semana, a partir del día lunes vamos a iniciar nuestros recorridos para tocar puerta por puerta”, comentó.

Su objetivo es presentar ‘México Nuevo’ en las 16 alcaldías y promover esta fuerza política, que impulsa con el compromiso de trabajar para construir una mejor ciudad.

“Queremos que todos los que viven en la Ciudad de México conozcan esta alternativa: México Nuevo”, afirmó Cuevas.

La empresaria también invitó a la ciudadanía a sumarse a la Verdadera Oposición.

¿Por qué Sandra Cuevas decidió regresar a la política?

Cuevas retoma su carrera política tras críticas y desánimo, reafirmando su compromiso con la ciudadanía.|(Cuartoscuro)

Sandra Cuevas compartió en sus redes sociales un fragmento de lo conversó con Enrique Hernández Alcázar en el programa Así las Cosas de la W Radio.

Durante el diálogo, abordó su trayectoria como política y empresaria, así como su visión para consolidar la "Verdadera Oposición" desde la organización política México Nuevo, Paz y Futuro, encabezada por el expriista, Ulises Ruiz.

Además, narró su motivación para regresar a la política, tras el cuestionamiento de Hernández, quien recordó que en el 2023, Cuevas se retiró de la política porque estaba harta, “Porque –ejercer la política– era una mierda”.

Cuevas señaló que no piensa ceder ante quienes desean verla fuera de la política ni ante quienes buscan desanimarla.

Relató que recientemente una persona cercana le hizo comentarios despectivos sobre su futuro político, lo que la llevó a proponerse demostrar su capacidad para alcanzar sus metas.

“Me dijo –Tú ya no eres nadie y si tú sales a las calles, a ti nadie te quiere– y dije: te voy a demostrar como construyo mis cosas", comentó.

Agregó que, al igual que esa persona, existen muchos que encuentran satisfacción cuando otros abandonan sus proyectos.

Afirmó que continuará dedicándose a lo que más le apasiona: “No le voy a dar gusto a nadie, al contrario, quiero que me vean haciendo lo que a mí más me hace feliz y a mí me hace feliz hacer política, me gusta estar en la calle, me gusta estar con la gente, me gusta meterme en problemas (...)”.