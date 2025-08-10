México

Lluvias CDMX: activan doble alerta en estas alcaldías para la tarde y noche de hoy domingo 10 de agosto

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 10 de agosto. Crédito: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar

Continuarán las lluvias en gran parte de la Ciudad de México para la tarde y noche de este domingo 10 de agosto, de acuerdo con lo notificado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial publicado este domingo 10 de agosto en sus redes sociales oficiales.

Detalló que habrá doble alerta por las fuertes precipitaciones esperadas para la tarde y noche de este domingo 10 de agosto, además de que podrían estar acompañadas de granizo.

Enfatizó que en siete alcaldías de la Ciudad de México será activada la alerta naranja. En tanto, en ocho demarcaciones fue emitida la alerta amarilla por este mismo pronóstico.

15 alcaldías estarán en alertas
15 alcaldías estarán en alertas por lluvias, informó Protección Civil de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

Por ello, Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras alcaldías durante el día o vivir en ellas.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde será activada la naranja por las fuertes precipitaciones esperadas para la tarde y noche de este domingo 10 de agosto.

En tanto, las demarcaciones: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, fue emitida la alerta amarilla.

Debido a la doble alerta emitida en la Ciudad de México por las fuertes lluvias y que podrían estar acompañadas de granizo, Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados por este pronóstico para este domingo 10 de agosto.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este domingo 10 de agosto:

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

- No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes o banquetas.

- Ayuda a los adultos mayores, niños o personas con discapacidad a resguardarse.

- Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles.

- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

Peligros asociados:

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.

- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Así se vivieron las fuertes lluvias registradas el 19 de julio en CDMX, aquí las principales afectaciones en Magdalena Contreras, Álvaro Obregón e Iztapalapa. Crédito: X: @SSC_CDMX, @c4jimenez, @ArnulfoMontoyaM, @Segiagua, @ Mario_ena.

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 10 de agosto?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 15 alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 10 de agosto será a las 12:30 a las 22:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm para las alcaldías de alerta naranja, y de 30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta amarilla tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Alerta amarilla por fuertes lluvias
Alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 10 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Estas alcaldías tendrán alerta naranja
Estas alcaldías tendrán alerta naranja para la tarde y noche de este domingo 10 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

