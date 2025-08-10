¿Qué significa la Alerta Púrpura por lluvias en CDMX? Esto debes saber

Activan alerta violeta en CDMX. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la noche de este sábado 9 de agosto de 2025 la Alerta Púrpura en la alcaldía Álvaro Obregón, debido al pronóstico de lluvias extremadamente intensas acompañadas de caída de granizo.

Esta medida responde a una previsión de más de 70 milímetros (mm) de lluvia en menos de 24 horas, el nivel más alto en la escala del sistema de la Red de Alerta Temprana (RAT).

La alerta que estuvo vigente entre las 19:35 y las 23:00 horas de este sábado, con posibilidad de tormentas eléctricas, granizo y acumulaciones de agua en vialidades. La Alerta Púrpura es la categoría máxima de riesgo dentro del sistema RAT, superando las alertas Amarilla, Naranja y Roja.

¿Qué es la Alerta Púrpura?

La Alerta Púrpura es un nivel de advertencia que se activa en situaciones hidrometeorológicas excepcionalmente peligrosas, cuando se prevén lluvias torrenciales con potencial destructivo. De acuerdo con la SGIRPC, esta alerta se emite cuando se esperan precipitaciones superiores a los 70 mm, generalmente acompañadas de granizadas intensas y vientos violentos.

Su objetivo es alertar a la población sobre el alto riesgo de inundaciones, encharcamientos graves, deslaves, caída de árboles o espectaculares, así como afectaciones a la infraestructura vial y eléctrica.

Alcaldías con otras alertas activas

Además de Álvaro Obregón, otras demarcaciones de la Ciudad de México también presentan condiciones de riesgo:

Alerta Naranja : Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa y Magdalena Contreras. Se pronostican lluvias de entre 30 y 49 mm y posible caída de granizo en el mismo horario.

Alerta Amarilla: Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Se esperan lluvias de 15 a 29 mm.

¿Qué hacer ante la Alerta Púrpura?

Las autoridades emitieron una serie de medidas preventivas para minimizar riesgos durante este fenómeno meteorológico:

No transitar por calles o caminos inundados.

Evitar cruzar corrientes de agua o zonas propensas a deslaves.

Retirar objetos del exterior que puedan volarse o caer.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura para evitar taponamientos.

No subir a azoteas , andamios ni acercarse a postes, cables o árboles.

Guardar documentos importantes en bolsas herméticas.

Desconectar aparatos eléctricos durante la tormenta.

Evacuar si se vive en zonas de alto riesgo.

Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse a los siguientes números:

911 (emergencias)

555 658 1111 (Locatel)

555 683 2222 (SGIRPC)

Además, se recomienda mantenerse informado a través de las cuentas oficiales en redes sociales: X (antes Twitter): @SGIRPC_CDMXFacebook: @SGIRPCCDMXo consultar el sitio web: www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx