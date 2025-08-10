¿Cuál es la mejor hora para regar las plantas y hacerlas crecer? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener plantas dentro de la casa o la oficina brindan un espacio de armonía, además se convierten en un elemento decorativo y que le brindan personalidad a un espacio cerrado, en cuanto a los jardines, también permite tener un espacio de esparcimiento y vegetación al aire libre.

Uno de los principales retos del cuidado de las plantas es el riego y hacerlas crecer, ya que en muchas ocasiones si no se brindan cuidados adecuados, las plantas pueden secarse, llenarse de plaga o simplemente presentar un deterioro que perjudica su crecimiento.

El riego de las plantas es muy importante para garantizar su crecimiento. El exceso de fertilización, lejos de beneficiar a la vegetación, puede reducir la eficacia de las micorrizas y debilitar la cooperación entre plantas y microorganismos, eliminando la necesidad de que las plantas “curen” su microbioma.

Uno de los principales retos del cuidado de las plantas es el riego y hacerlas crecer (Imagen ilustrativa Infobae)

La investigación, liderada por Nancy Collins Johnson y César Marín, introduce el concepto de “selección de equipos funcionales” (Functional Team Selection, FTS), una propuesta que redefine el papel de las plantas como agentes activos en la conformación de sus comunidades microbianas. Según la Universidad del Norte de Arizona, este hallazgo tiene el potencial de transformar la comprensión de la agricultura sostenible y la gestión de ecosistemas, al demostrar que las plantas no solo dependen del ambiente, sino que pueden construir y seleccionar activamente su microbioma.

¿Cuál es la mejor hora para regar plantas?

La mejor hora para regar las plantas es durante la mañana, justo después de que sale el sol. En ese momento, la temperatura es baja y la evaporación del agua es mínima, lo que permite que las raíces absorban la mayor cantidad posible de agua. Además, las hojas tienen tiempo para secarse antes de la noche, lo que reduce el riesgo de enfermedades causadas por hongos y bacterias.

La mejor hora para regar las plantas es durante la mañana (Freepik)

Regar en la tarde puede ser adecuado si no es posible hacerlo por la mañana, pero se recomienda evitar regar en las horas de mayor calor, cuando la evaporación es intensa y las plantas pueden sufrir estrés térmico. Se recomienda no regar en la noche porque la humedad prolongada en las hojas favorece el desarrollo de enfermedades.

Mantener una rutina de riego en las mañanas ayuda a un crecimiento más saludable y vigoroso de las plantas.

¿Cómo hacer crecer las plantas?

Para favorecer el crecimiento de las plantas se recomienda seguir estas prácticas:

Luz adecuada: ubica las plantas en un lugar donde reciban la cantidad de luz necesaria según la especie. Algunas requieren sol directo, otras prefieren sombra parcial.

Riego apropiado: mantén la humedad del sustrato sin encharcar. La frecuencia depende de la especie, el clima y la estación.

Sustrato y drenaje: usa una tierra fértil y suelta, que permita el drenaje y evite el exceso de agua en las raíces.

Nutrientes: aplica fertilizantes según las necesidades de la planta. Utiliza abonos orgánicos o comerciales siguiendo las indicaciones de dosificación.

Mantener una rutina de riego en las mañanas ayuda a un crecimiento más saludable (VisualesIA Infobae)

Control de plagas: revisa las plantas con frecuencia y elimina insectos o signos de enfermedades. Aplica tratamientos si corresponde.

Poda: Retira hojas y ramas secas para estimular el desarrollo de nuevas partes sanas y vigorosas.

Temperatura y humedad: mantén condiciones adecuadas para cada tipo. Evita cambios bruscos y protege las plantas del frío o calor intensos.

Con estos cuidados, las plantas tendrán condiciones óptimas para crecer de manera saludable.