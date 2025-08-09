Turista ecuatoriana elogia la “elegancia” de la moneda mexicana y desata conversación en redes

Ecuatoriana reconoce la belleza de la moneda mexicana. Crédito: tiktok/leidypupiales8

En TikTok, un video de la usuaria ecuatoriana “leidypupiales8″ se volvió viral después de que compartiera una observación sencilla pero que generó la reacción de muchos mexicanos: la “elegancia” de la moneda nacional.

“En Ecuador usamos dólares, pero la moneda de México me pareció muy, muy elegante”, comentó, generando miles varias reacciones y una ola de comentarios que hablan sobre la belleza de los billetes mexicanos.

Dinero mexicano (Procuraduría Federal del Consumidor/Facebook)

Y es que, en Ecuador, el dólar estadounidense es la moneda oficial desde el año 2000, adoptado tras un periodo de crisis económica. Sus billetes, conocidos por sus tonos sobrios y uniformes con figuras históricas y símbolos nacionales de Estados Unidos, no incluyen elementos representativos de la cultura ecuatoriana.

Caso contrario que pasa en México donde cada billete y moneda tiene alguna representación histórica. Por ejemplo, cuando salió la edición de los billetes G en 2018, los anversos, en cada denominación se representaron sobre los siguientes procesos históricos: el México Antiguo, la Colonia, la Independencia, la Reforma y la Restauración dela República, la Revolución y el México Contemporáneo.

En los reversos, se plasmaron los seis ecosistemas más representativos de nuestra geografía: ríos y lagos, bosques templados, selvas y desiertos, a través de sitios reconocidos en la lista del “Patrimonio Mundial” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

También en el reverso de cada billete de la familia G habrá un elemento de fauna y flora identificado con cada uno de los seis ecosistemas. Uno de los más cotizados hasta la fecha ha sido el de 50 pesos que ha sido catalogado como uno de los más bellos del mundo por su imagen de un Axolotl (Ajolote) que radica desde hace muchos años en la icónica alcaldía de Xochimilco.

Billete ajolote. (Foto: Jovani Pérez/DiseñoInfobae)

El comentario de la turista avivó en la caja de comentarios el debate sobre el valor y la belleza de la moneda mexicana. Entre los comentarios varios aplaudieron su amabilidad y su forma de vida en la Ciudad de México.

“Te quiero mucho señorita que ama los billetes de mi país”, “Me encanta que te guste México y que lo ves tan bonito”, son algunos de los comentarios que se pueden ver al interior de la publicación.

FOTO ARCHIVO: Pesos mexicanos se ven en esta ilustración fotográfica el 3 de agosto de 2017. REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración/Archivo

Por otro lado, varios usuarios le recomendaron a la usuaria de TikTok que lleva por nombre, Leidy que descargara la aplicación: Billetes MX del Banco de México para poder interactuar de forma Inteligente y saber más de la historia de cada uno de los billetes que hay en circulación en el país.

Hasta el momento el video ha sido reproducido por más de 70 mil personas, sumando más de 1000 me gustas y varios comentarios generando empatía con la joven ecuatoriana que radica en la CDMX.