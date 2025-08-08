México

Sergio Gutiérrez fue invitado a fiesta VIP de la F1: “Ofrecimos 2 cortesías”, dice club 51

El diputado de Morena ha acusado que se trata de una “campaña de desinformación”, luego de ser exhibido por usar supuesta prendas de lujo

Por Jaqueline Viedma

Club 51 mx se posicionó
Club 51 mx se posicionó ante la polémica de los gastos del diputado Sergio Gutiérrez Luna. (Foto: @Sergeluna_S)

Luego de que se volviera tendencia el tema de supuestos lujos en ropa, accesorios y sitios visitados por parte del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y la legisladora de la cámara baja, Diana Karina Barreras, ambos esposos, los legisladores han intentado desmentir la exhibición de los que han sido objeto en los últimos días.

El tema de lo que usan como vestimenta y accesorio ha sobrepasado toda realidad, pues la critica principal se basa en que a ninguno de los dos legisladores les alcanza el sueldo para portar las lujosas marcas que presuntamente incluyen artículos de marcas como Cartier, Tiffany, Versace, Prada, Louis Vuitton y Christian Louboutin.

Debido a las acusaciones y en especifico a la reciente información que circuló en redes sociales y medios de comunicación de talle internacional sobre la presencia del morenista y la petista en una fiesta VIP de la Formula 1, el Club 51, un espacio exclusivo para miembros, socios e invitados fundado en 2007, y organizador del evento donde fueron captados los legisladores, salió a desmentir que fuera con recursos públicos o propios el pago de las entradas a este lugar.

“Club 51 ha contado por 3 años una suite en la F1 en la CDMX. El evento se realiza para vincular a sus miembros y cada año otorgamos cortesías a diferentes personalidades. En la edición de 2024, ofrecimos 2 cortesías al Diputado Sergio Gutiérrez Luna entre otros”, comentó el Club 51 en su cuenta de X.

La pareja de legisladores se
La pareja de legisladores se han popularizado en los últimos meses por su excéntrico estilo de vida. (IG Diana Karina Barreras)

Por su parte, tanto Diana Karina Barrera como Sergio Gutiérrez han publicado este 7 de agosto a través de sus cuentas oficiales distintas declaraciones que han realizado a medios de comunicación, donde el mensaje principal que buscan posicionar es que todo se trata de una “campaña de desinformación”.

Su discurso incluye una supuesta disculpa hacia “la ciudadanía de buena fe” a la que le deben rendición de cuenta por ser servidores públicos, a sus simpatizantes y a compañeros de partido.

Ante los escándalos del morenista, el mensaje por parte de la dirigente del partido, Luisa María Alcalde, sigue siendo “austeridad” ante todo, esta tarde en conferencia de prensa en el CEN de Morena en Morelos volvió a hacer un llamado: “aunque se tengan los recursos de ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, pues a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, puede ser, pero no hacerlo porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”.

