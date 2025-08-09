México

Granizada al sur de CDMX deja inundaciones en Tlalpan y Coyoacán

La tarde del 8 de agosto, se generaron fuertes lluvias, ocasionando afectaciones en viviendas y calles

Por Gerardo Lezama

La tarde del viernes se registraron fuertes lluvias que generaron inundaciones en Tlalpan y Coyoacán.

La intensa lluvia acompañada de granizo provocó afectaciones inmediatas en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, donde se reportaron inundaciones en vialidades clave y daños en viviendas.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus canales oficiales, activó el dispositivo Tlaloque para atender la emergencia, priorizando las zonas más impactadas por la acumulación de agua y hielo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también intervino, identificando puntos críticos como la colonia Ajusco, donde la obstrucción de coladeras por el granizo generó un encharcamiento de 60 metros de espejo por 25 centímetros de tirante en la parte más baja de la vialidad, lo que dificultó el tránsito y requirió la intervención de cuadrillas de limpieza.

El Gobierno capitalino activó el dispositivo Tlaloque y la Alerta Amarilla en ocho alcaldías para atender la emergencia. Imagen cuenta de X @SEGIAGUA

La magnitud del evento llevó a la activación de la Alerta Amarilla en ocho alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Esta medida buscó advertir a la población sobre la posibilidad de lluvias intensas y nuevas granizadas, así como la necesidad de mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones y recomendaciones de seguridad.

Las consecuencias de la tormenta se hicieron evidentes en múltiples puntos del sur de la ciudad. En Coyoacán, la acumulación de granizo y agua afectó avenidas como Zacatépetl y Periférico, donde motociclistas y peatones quedaron varados, requiriendo el auxilio de patrullas y personal de Protección Civil.

En la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, usuarios del transporte público también necesitaron asistencia para poder continuar sus trayectos, ya que las unidades no podían avanzar por las inundaciones.

La obstrucción de coladeras y la magnitud de la lluvia evidenciaron las limitaciones de la infraestructura pluvial en la ciudad. Imagen cuenta de X @TlalpanVecinos

En la zona de Insurgentes Cuicuilco, agentes de Tránsito trabajaron para destapar coladeras y facilitar el desagüe, mientras que en otras áreas de Coyoacán, la caída de granizo cubrió las calles, generando una imagen poco habitual en la capital mexicana.

La situación se replicó en Tlalpan, donde se reportaron encharcamientos e inundaciones en vías como Renato Leduc, Calzada de Tlalpan, Insurgentes Sur y Ayuntamiento. La Carretera Picacho Ajusco, entre Anillo Periférico y Conkal, también presentó tramos anegados, al igual que Calzada de Tlalpan entre Hermenegildo Galeana y José María Morelos.

La colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan, figuró entre las más afectadas, con reportes de viviendas y calles inundadas. Las autoridades desplegaron equipos para auxiliar a los habitantes y restablecer la circulación en las zonas más comprometidas.

El fenómeno meteorológico dejó una huella visible en calles, viviendas y la movilidad del sur de la capital mexicana. Imagen cuenta de X @Danielo11

La coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia permitió atender los incidentes de manera oportuna, aunque la magnitud de la precipitación evidenció las limitaciones de la infraestructura pluvial en la ciudad.

El fenómeno meteorológico dejó una huella visible en el sur de la Ciudad de México, con calles cubiertas de granizo, vialidades anegadas y una movilización extraordinaria de los servicios de emergencia.

Las autoridades reiteraron la importancia de seguir las indicaciones oficiales y mantenerse atentos a nuevas alertas, ante la posibilidad de que se repitan episodios similares en los próximos días.

