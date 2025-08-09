Contra todo pronóstico Marilyn Manson llegó a San Luis Potosí para su show en FENAPO: así lo recibió el gobernador

Mandatory Credit: Photo by Manuel Nauta/Nurphoto/Shutterstock (4909238k) Marilyn Manson The Smashing Pumpkins and Marilyn Manson: The End Times Tour, ACL Live, Austin, Texas, America - 19 Jul 2015

La llegada de Marilyn Manson a San Luis Potosí este viernes marcó el inicio de una de las presentaciones más esperadas y controvertidas de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025.

El músico estadounidense aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, donde fue recibido por su equipo de trabajo y personal de seguridad. Un video que le dio la vuelta a las redes sociales es clave para apreciar el momento de su arribo.

Dicho videoclip fue publicado nada menos que por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Si bien el mandatario potosino no pudo acudir de manera presencial para recibirlo, sí que le dio la bienvenida con unas palabras en sus canales personales de redes sociales.

“¿Adivinen quién ya llegó a tierras potosinas? ¡Marilyn Manson! ¿Quién ya listo para verlo?“, escribió el gobernador emocionado.

A cuatro años de su más reciente álbum de estudio, Marilyn regresará este noviembre con una nueva producción discográfica (Créditos: YouTube/Marilyn Manson)

El video, en el que se observa al artista vestido de negro característico de su imagen, mientras avanza con su comitiva, recibió miles de reacciones y comentarios, en su mayoría positivos.

“Ya estoy lista para vivir este gran concierto”, “Simplemente que cada quien respete a los demás. En lo personal amo su música, me encanta”, “Bien puesto para escuchar”, fueron algunas reacciones. Hubo otros comentarios de burla, especialmente tras los intentos de diversos grupos religiosos, para que no se llevara a cabo el concierto: “No sirvió de nada el ayuno que hicieron las de la vela perpetua”.

La presencia de Manson como parte del evento generó un amplio debate en las semanas previas a su arribo. Diversas agrupaciones religiosas llevaron a cabo una campaña en la capital potosina para evitar la realización del espectáculo. Bajo el argumento de que “la imagen del artista contraviene valores familiares y no debería formar parte de la cartelera oficial”, los inconformes reunieron más de 6 mil firmas y solicitaron formalmente a las autoridades la cancelación del concierto.

ARCHIVO - Marilyn Manson asiste al noveno concierto benéfico anual "Home for the Holidays" en Los Ángeles, el 10 de diciembre de 2019. Un abogado en New Hampshire presentó un aviso de intención de no impugnar los cargos contra Manson, quien está acusado de escupir y limpiarse la nariz sobre una camarógrafa en un concierto de 2019. Se espera que Manson, cuyo nombre legal es Brian Warner, no impugne solo uno de los delitos menores el jueves 20 de julio de 2023. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

A pesar de la presión ejercida desde algunos sectores de la sociedad, tanto el gobierno estatal como la organización de la feria mantuvieron el compromiso con la pluralidad y el respeto por la libertad artística. En respuesta a las manifestaciones, la administración estatal enfatizó la importancia de respetar la diversidad cultural e indicó que el show permanecería en la programación.

Los rumores respecto a una posible suspensión del evento se intensificaron durante los últimos días. No obstante, la confirmación directa del mandatario estatal puso fin a las especulaciones y reiteró que la actuación del cantante sigue programada para el 10 de agosto en el Teatro del Pueblo, recinto emblemático de la feria.

El acceso al espectáculo de Marilyn Manson será gratuito y se limitará a una capacidad máxima de 100 mil asistentes, quienes deberán ingresar conforme a la logística establecida por la organización. En ediciones anteriores, la FENAPO ha presentado una variada lista de artistas nacionales e internacionales, sin embargo, la inclusión de Manson se ha convertido en uno de los puntos más discutidos de la actual edición.