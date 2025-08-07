México

Tras cuestionamientos sobre viaje de Andy López a Japón, Luisa María Alcalde llama a evitar lujos

La dirigente de Morena acusa “campaña sucia” contra integrantes del partido

Por Jaqueline Viedma

Luisa María Alcalde acusa "campaña sucia" contra Morena.

La tarde de este 07 de agosto de 2025, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, afirmó que los dirigentes del partido deben actuar siguiendo el principio de la justa medianía.

Según Alcalde, existe una campaña impulsada por la derecha con el objetivo de generar la percepción pública de que todos los actores políticos son iguales.

La dirigente hizo hincapié en la importancia de mantener la congruencia y subrayó que la postura de Morena responde a una convicción de integridad política frente a los intentos de desinformación atribuidos a fuerzas opositoras.

“Es evidente que la oposición conservadora y sus medios de comunicación están implementando una campaña sucia contra nuestro Movimiento. Creen que somos iguales, pero no es así. Una vez más le mienten al pueblo”, escribió la morenista en su cuenta de X.

Durante conferencia de prensa del CEN de Morena llevada a cabo en Morelos, la dirigente fue cuestionada por la prensa sobre la afectación de la imagen del partido con los viajes de Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal o Mario Delgado, y las justificaciones que han llegado a dar, Alcalde contestó:

“La oposición quiere crear una división y generar la percepción de que somos iguales, pero nada más alejado que eso. Ellos se dedicaron durante años a saquear este país y traicionar al pueblo de México, nosotros nunca”.

Luisa María Alcalde también aseguró que se trata de enviar un mensaje de que todos los partidos políticos son iguales, “si se debilita Morena ¿Qué queda? ¿El PRIAN? ¿Alito? Hay una campaña sistemática como intentando instalar una narrativa, y la narrativa es, todos son iguales”.

Al cuestionarle sobre la ausencia del hijo de AMLO, secretario de Organización de Morena, comentó que él está encargado de otras tareas y restándole importancia al tema de los viajes de morenistas, dijo: “no debería por qué preocuparnos esta circunstancia”.

Justificó el viaje a Japón, por lo que mencionó “no cometió ni un acto de corrupción, ni un delito, ni una falta. Con sus recursos viajó, igual que los otros compañeros”.

En el mismo sentido, la dirigente de Morena hizo un llamado a evitar lujos, “aunque se tengan los recursos de ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, pues a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, puede ser, pero no hacerlo porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”.

