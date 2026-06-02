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EN VIVO | Se mantiene plantón de la CNTE en los alrededores del Zócalo capitalino hoy martes 2 de junio

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11:26 hsHoy

Por el plantón de la CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México, las calles que permanecen cerradas o con acceso restringido son:

  • Avenida 20 de Noviembre, principalmente en el tramo cercano al Zócalo y en el cruce con Venustiano Carranza.
  • Calle 5 de Mayo, bloqueada en varios puntos desde Bolívar hasta el Zócalo.
  • Calle Tacuba, afectada por agrupamientos y presencia de manifestantes.
  • Izazaga y Pino Suárez, con cierres parciales debido a la reorganización de los contingentes.
  • Los accesos inmediatos al Zócalo capitalino permanecen cerrados con vallas metálicas y presencia policial.
  • Calles aledañas al primer cuadro, como República de Brasil, República de Argentina y Moneda, también presentan restricciones por el dispositivo de seguridad y la instalación de carpas y casas de campaña.

La circulación en estas vialidades se encuentra limitada tanto para automovilistas como para transporte público y peatones, lo que provoca congestión y desvíos en el resto del Centro Histórico.

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