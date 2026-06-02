EN VIVO | Se mantiene plantón de la CNTE en los alrededores del Zócalo capitalino hoy martes 2 de junio

La circulación en estas vialidades se encuentra limitada tanto para automovilistas como para transporte público y peatones, lo que provoca congestión y desvíos en el resto del Centro Histórico.

Calles aledañas al primer cuadro , como República de Brasil, República de Argentina y Moneda, también presentan restricciones por el dispositivo de seguridad y la instalación de carpas y casas de campaña.

Izazaga y Pino Suárez , con cierres parciales debido a la reorganización de los contingentes.

Calle 5 de Mayo , bloqueada en varios puntos desde Bolívar hasta el Zócalo.

Avenida 20 de Noviembre , principalmente en el tramo cercano al Zócalo y en el cruce con Venustiano Carranza.

Por el plantón de la CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México, las calles que permanecen cerradas o con acceso restringido son :

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