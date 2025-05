Caen dos policías y una mujer que reclutaban a jóvenes para el narco en central camionera de Tlaquepaque

El CJNG enfocó su atención en policías que podían abandonar las instituciones de seguridad tras la creación de la Guardia Nacional. (Infobae México/Jovani Pérez)

La Fiscalía del estado de Jalisco (FGE) informó que capturó a dos policías y una mujer que reclutaban a jóvenes para el narco en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque.

De acuerdo con la autoridad ministerial, los dos policías municipales de San Cristóbal de la Barranca y la mujer, fueron detenidos el 26 de mayo, y ya se les investiga por el delito de trata de personas.

Las indagatorias de las autoridades ministeriales refieren que un par de personas que se encontraban en la Nueva Central Camionera, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, mismas que dieron aviso a elementos de la Secretaría de Seguridad del estado de Morelos acerca de dos personas que al parecer estaban por ser reclutadas con fines ilícitos.

Las personas fueron detenidas.

De acuerdo con ese aviso, dos jóvenes se encontraban con una mujer quien les habría dado instrucciones para reclutarlos. Cuando los elementos acudieron para verificar la información, encontraron a un joven de 18 años y a un menor de 17 años en compañía de una mujer.

Al entrevistarlos, los dos jóvenes refirieron ser originarios de Michoacán y haber llegado a la Central Nueva luego de una presunta propuesta laboral que vieron en redes sociales.

La mujer refirió que tenía instrucciones de entregar a ambos jóvenes a dos elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de la Barranca que se encontraban esperando en el módulo tres.

Por tal motivo, quedó detenida Andrea Montserrat “N” —quien acompañaba a los jóvenes—, así como los policías de línea Marvin Alexis “N” y Ernesto “N”, identificados como elementos activos de la Policía Municipal de San Cristóbal de la Barranca.

Los tres detenidos quedaron bajo investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas. (X/@azucenau)

Los tres detenidos quedaron bajo investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, por su presunta participación en el delito de trata de personas, mientras que los jóvenes serán reintegrados con su familia.

Exfuncionario de la CNDH anuncia que dará a conocer atrocidades del Rancho Izaguirre

El exfuncionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Arturo Ramírez Ramírez, anunció que próximamente revelará información sobre las presuntas “atrocidades” que habría descubierto en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, el cual, según sus declaraciones, era utilizado como campo de adiestramiento por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Ramírez Ramírez responsabilizó al fiscal general Alejandro Gertz Manero y a Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), de cualquier daño que pudiera sufrir.

En su publicación, el exfuncionario afirmó contar con “fe pública” y con un expediente relacionado con el caso, el cual, según él, fue retirado de su poder y entregado a la Sexta Visitaduría General de la CNDH. “En próximos días daré mi versión del rancho Izaguirre, de la atrocidad que ahí encontré. Tengo fe pública y el expediente que me quitaron y se lo dieron 6 VG este foliado, así que no le pueden arrancar hojas. Hago responsable a Gertz y Sara Irene Herrerías de lo que me pase”, escribió Ramírez Ramírez en su mensaje.

La CNDH, por su parte, informó que Ramírez Ramírez fue removido de su cargo como director general de la Quinta Visitaduría General el pasado 15 de mayo de 2025. Según el organismo, esta decisión se tomó debido a una serie de denuncias y quejas presentadas en su contra por un grupo de víctimas y colectivos. Además, la institución señaló que el exfuncionario se encuentra actualmente bajo investigación por parte del Órgano Interno de Control.

En relación con las declaraciones de Ramírez Ramírez sobre el rancho Izaguirre, la CNDH aclaró que la investigación sobre este caso está en curso desde el 13 de marzo de 2025. Asimismo, el organismo puntualizó que la Quinta Visitaduría General no era la única instancia involucrada en la indagatoria, lo que sugiere que el caso está siendo abordado desde diferentes frentes dentro de la institución.

El rancho Izaguirre, señalado por el exfuncionario como un lugar vinculado al CJNG, se ha convertido en el centro de atención debido a las graves acusaciones que lo rodean. Aunque Ramírez Ramírez no ha proporcionado detalles específicos sobre las “atrocidades” que afirma haber encontrado, su anuncio ha generado expectativas sobre las posibles revelaciones que podrían surgir en los próximos días.

La situación también ha puesto en el foco a las autoridades mencionadas por el exfuncionario, especialmente al fiscal general Alejandro Gertz Manero y a Sara Irene Herrerías Guerra, quienes han sido señalados como responsables de cualquier eventualidad que pudiera ocurrirle a Ramírez Ramírez. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones públicas por parte de estas autoridades en respuesta a las acusaciones.

Este caso pone de manifiesto las tensiones internas dentro de la CNDH y las posibles implicaciones de las investigaciones relacionadas con el crimen organizado en México. La expectativa ahora se centra en las declaraciones que Ramírez Ramírez prometió hacer públicas, así como en los avances de las investigaciones oficiales sobre el rancho Izaguirre y las denuncias en contra del exfuncionario.