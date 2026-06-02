Beca Rita Cetina 2026: estos son los montos para el pago de junio en secundaria

El pago del bimestre mayo-junio se dispersa por orden alfabético del primer apellido del titular; el retiro puede hacerse en cualquier momento dentro del periodo.

Las familias con hijos en secundaria recibirán el pago de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre mayo-junio entre el 1 y el 12 de junio de 2026.

El depósito se dispersa de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta. Por eso, antes de acudir al Banco del Bienestar, conviene revisar el calendario específico para saber en qué fecha exacta corresponde el cobro.

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El dinero no desaparece si el beneficiario no lo retira el día del depósito. Los recursos quedan resguardados en la cuenta del Banco del Bienestar hasta que el titular decida hacer el retiro, sin fecha límite para ello.

La Beca Rita Cetina entrega 1,900 pesos por familia con un alumno en secundaria y suma 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en ese nivel. (Gobierno de México)

El único canal de cobro habilitado es la tarjeta del Banco del Bienestar. No existe otra vía para recibir el apoyo, por lo que cualquier persona o mensaje que ofrezca gestionar el pago a cambio de datos personales o una comisión debe considerarse una alerta de fraude.

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La Beca Universal Rita Cetina forma parte de los programas para el Bienestar del Gobierno de México. Fue impulsada con el objetivo de apoyar económicamente a las familias y reducir el abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes en edad de cursar la secundaria.

El nombre del programa rinde homenaje a Rita Cetina Gutiérrez, poeta y educadora yucateca del siglo XIX considerada pionera en la educación de las mujeres en México.

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Montos del bimestre mayo-junio 2026

El apoyo base es de mil 900 pesos bimestrales para los hogares con un solo estudiante de secundaria. A partir del segundo alumno del mismo nivel, se suman 700 pesos adicionales por cada uno.

El periodo de pago va del 1 al 12 de junio y el orden de dispersión sigue el criterio alfabético del primer apellido del titular de la tarjeta. Quienes ya son beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibir el depósito de este bimestre.

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El Banco del Bienestar es el único canal de cobro habilitado; los recursos permanecen en la cuenta aunque el titular no los retire el día exacto del depósito. (Foto: Beca Universal Rita Cetina)

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina junio 2026

Lunes 1: A, B

Martes 2 : C

Miércoles 3 : D, E, F

Jueves 4 : G

Viernes 5 : H, I, J, K, L

Lunes 8 : M

Martes 9 : N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10 : R

Jueves 11 : S

Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

Cómo recuperar tu folio de la Beca Rita Cetina para consultar tu estatus

Además de ser un identificador de registro, el folio sirve para consultar el estatus de la solicitud en el buscador.

En el correo electrónico proporcionado durante el registro a la Beca Rita Cetina

En tu cuenta Llave MX, en el apartado de ‘Trámites’

No es obligatorio consultar el folio en el buscador ni es un requisito para recoger la tarjeta.