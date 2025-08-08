México

Pensión IMSS 2025: ¿Se modificará el pago de septiembre por el regreso a clases?

El noveno pago de pensiones del año será depositado por las entidades de seguridad social del país

Por Israel Aguilar Esquivel

El IMSS realizará 12 pagos en el año
El IMSS realizará 12 pagos en el año

Las dos entidades de seguridad social en México, es decir el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), recién depositaron el pago de la pensión correspondiente a agosto. No obstante, la presencia del periodo vacacional y el regreso a clases ha sembrado la duda sobre la fecha del depósito de septiembre.

Cuando alguna fecha o día inhábil se presenta e interfiere con los días programados para la realización de los pagos, las autoridades pueden ajustar la calendarización. No obstante, para brindar certeza y evitar especulaciones, al principio de año dieron a conocer el listado oficial con los días de pago que estarán vigentes para todo el 2025.

Cabe recordar que, tanto el IMSS como el ISSSTE, cuentan con una serie de condiciones que rigen la operación del pago de las pensiones. En el caso del Seguro Social, se encuentra indicado que los depósitos se realizan una vez que comenzó el periodo en cuestión, idealmente el primer día del mes.

El IMSS realiza sus depósitos
El IMSS realiza sus depósitos los primeros días del mes correspondiente (IMSS)

¿Se modificará el pago de la Pensión IMSS de septiembre por el regreso a clases?

De acuerdo con el calendario oficial del pago de pensiones del IMSS, la fecha del regreso a clases indicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) no interferirá con el pago de la pensión del Seguro Social del mes de septiembre.

Aunque el lunes 1 de septiembre de 2025 la comunidad estudiantil de educación básica volverá a las aulas, ese mismo día se realizará el pago de la pensión del IMSS. Con ello, se cumplirá la condición de realizar el pago el primer día del mes correspondiente.

Si bien ese día también se realizará la presentación del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la realización del acto no interferirá con el depósito de la pensión del mes de septiembre de 2025.

El resto de los depósitos se realizará de acuerdo con la siguiente calendarización, misma que fue confirmada por las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social:

  • Septiembre - lunes 1 de septiembre de 2025.
  • Octubre - miércoles 1 de octubre de 2025.
  • Noviembre - lunes 3 de noviembre de 2025.
  • Diciembre - lunes 1 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realiza los pagos de sus pensiones antes del mes correspondiente. En el caso de septiembre, el depósito lo harán el viernes 29 de agosto.

