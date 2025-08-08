Intocable dedica nueva canción a migrantes en La Mañanera: Sheinbaum revela si vendrán al Zócalo el 15 de septiembre. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum relató que los integrantes de Grupo Intocable visitaron la sede presidencial para entregarle una canción inédita dedicada a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y enfrentan situaciones difíciles.

La mandataria relató que la agrupación, integrada por Ricky y René, acudió personalmente para mostrarle el nuevo tema con un fuerte mensaje sobre la experiencia de miles de migrantes.

“Ayer vino Grupo Intocable, Ricky y Rene, para decirme que estaban sumados a la iniciativa, que estaban aquí en México, y me mostraron una canción inédita de ellos. Les dije: ‘¿Por qué no me dejan presentarla en La Mañanera?’ y me dijeron que sí y muy rápidamente hicieron este video", explicó Sheinbaum.

El video, que parece realizado con inteligencia artificial, acompañó visualmente la proyección de la letra en el Salón Tesorería.

En el marco de una coyuntura marcada por el endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump, la canción pretende ofrecer un mensaje de esperanza a quienes han sufrido deportaciones y redadas recientes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

“Está dedicada a las y los hermanos migrantes que se sienten de pronto en una situación difícil y la canción habla de cómo juntarse, cómo sentirse parte de nuestro país y parte de un colectivo que los quiere, que los ama y que siempre van a estar protegidos”, señaló la presidenta antes de presentar el videoclip.

La letra de la canción de Intocable, titulada “Estamos Todos” aborda sentimientos de tristeza, soledad y resistencia ante la adversidad. Expresa frases como:

“Días tristes, gente que pasa dolor, Injusticias, el mundo cada vez peor, Veo un plan divino, que se niega a aparecer, Mis ojos tienen frío, de tanto ver el mundo arder, No entiendo nada, por qué disparan, Balas en vez de amor, Por qué nos separa, solo por hablar español, Que no se sienta solo, aquí estoy estamos todos, Sueños para vivir mejor...”.

La presentación fue recibida como un gesto de respaldo simbólico por parte del grupo texano-mexicano hacia la comunidad migrante.

La presidenta Sheinbaum expresó su agradecimiento: “Muchas gracias a Grupo Intocable por dejarnos presentar su canción inédita en La Mañanera”.

¿Estará Intocable en el Zócalo el 15 de septiembre?

Al término de la sección musical, surgió una de las preguntas más esperadas en torno a las festividades patrias: ¿será Intocable la banda invitada a la celebración del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México?

Sheinbaum aclaró que extendió la invitación para que el grupo participara en los festejos, pero esta vez no será posible debido a compromisos adquiridos por la agrupación.

“Ya tenían ellos un compromiso, pero los invité para el próximo año. A ver si logran estar aquí”, compartió la presidenta.

Grupo Intocable formará parte de “México Canta por la Paz y Contra las Adicciones”, una serie de presentaciones musicales que serán transmitidas a través de Canal 22.

El grupo intérprete de “Fuerte no soy” será el encargado de clausurar el evento virtual en el próximo 5 de octubre, día marcado para su concierto especial televisado.

