México

Certificación de motociclistas Edomex 2025: dónde tramitar el requisito y la licencia de forma rápida esta semana

La Semov del Estado de México dio a conocer que se implementarán 6 Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

Por César Márquez

La certificación de motociclistas será necesaria para tramitar la licencia en el Estado de México (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México informó a través de sus redes sociales que esta semana se implementarán 6 Caravanas Itinerantes por la Justicia Social para que los mexiquenses puedan tramitar su certificación para motociclistas y su licencia de conducir Tipo “C” de forma rápida.

“Certifícate y consigue tu licencia tipo “C” en las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social ¡Aprovecha esta oportunidad cerca de ti!“, se lee en la publicación.

Cabe recordar que desde el pasado 7 de enero, el gobierno del Estado de México implementó este nuevo trámite para los conductores de motocicletas con el objetivo de fortalecer la seguridad en las calles, reducir accidentes y garantizar que los conductores cuenten con los conocimientos necesarios para manejar de forma responsable.

El costo de la certificación es de $460 pesos y será un requisito indispensable para que los conductores puedan tramitar su licencia.

El gobierno del Estado de México abrió un nuevo módulo para tramitar la certificación de motociclistas (X@SEMOV_Edomex)

Dónde tramitar la certificación de motociclistas y la licencia de conducir de forma rápida esta semana

Para no agendar una cita previa en la página oficial de la Semov, smovilidad.edomex.gob.mx, y acudir a algunos de los 5 módulos de atención, la dependencia puso a disposición las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social en los municipios de Acambay, Aculco, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Villa del Carbón y Villa de Allende (el horario de atención será 9:00 a 15:00 horas).

  • Acambay (6 y 7 de agosto)

Acambay Deixpe Hidalgo 8, Col. Acambay Centro, C.P. 50300, Acambay, Estado de México (frente al palacio municipal).

  • Aculco (8 y 9 de agosto)

Plaza Constitución 1, Colonia Centro, C.P. 50360, Aculco de Espinoza, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

  • Teotihuacán (6 y 7 de agosto)

Juárez s/n, Col. Teotihuacán Centro, C.P. 55800, Teotihuacán, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

El costo de la certificación de motociclistas es de 460 pesos (X@SEMOV_Edomex)
  • Tepetlaoxtoc (8 y 9 de agosto)

Hidalgo Manzana 004, Rancho el Cayon, C.P. 55800, Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

  • Villa del Carbón (6 de agosto)

Calle Hidalgo 2, Col. Centro, C.P. 54300, Villa del Carbón, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

  • Villa de Allende (7, 8 y 9 de agosto)

Manzana 005, Col, Centro, C.P. 51000, Villa de Allende, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Módulos para tramitar la certificación de motociclistas

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad ha implementado hasta el momento 5 módulos en distintos municipios del estado que brindan atención de lunes a viernes.

  1. Ecatepec: Estacionamiento del Centro Comercial Las Américas, Avenida Central s/n, Fraccionamiento Las Américas.
  2. Nezahualcóyotl: Estacionamiento de Ciudad Jardín, Avenida Bordo de Xochiaca número 3, colonia Romero Ampliación.
  3. Metepec: Estacionamiento del Centro Comercial Galerías Metepec, Boulevard Toluca-Metepec número 126, colonia La Purísima.
  4. Cuautitlán Izcalli: calle Hacienda de Sierra Vieja número 2, colonia Hacienda del Parque, en el estacionamiento de la plaza Outlets Punta Norte.
  5. Tlalnepantla: avenida Hidalgo 132, Colonia La Romana

