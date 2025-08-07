México

Un cuerpo en descomposición y 27 detenidos: así fue el operativo en el que capturaron al líder de “Los Alfas” en Edomex

Esta organización criminal está ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Por Ale Huitron

"El Alfa" fue detenido junto
"El Alfa" fue detenido junto a 27 integrantes de la célula delictiva que lideraba. Foto: FGJEM

Este miércoles fueron detenidas 27 personas por ser presuntos integrantes de “Los Alfas”, una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del estado (FGJEM) informó que en la acción también fue capturado el presunto líder de la organización delictiva, identificado como Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, quien es señalado como generador de violencia y objetivo prioritario.

De acuerdo con las pesquisas, “Los Alfas” era un grupo delictivo que se dedicaba a la comisión de delitos de alto impacto como el homicidio de integrantes de grupos antagónicos, secuestro, extorsión a comerciantes, robo con violencia y venta de drogas.

El liderazgo de esta célula se realizaba por “El Alfa”, un exagente de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Michoacán.

Las autoridades mexiquenses detallaron que las zonas de operación de este grupo criminal se concentraban en los municipios de Toluca y Zinacantepec, donde los ahora detenidos se ocultaban.

Localizan un cuerpo en descomposición durante el operativo

El operativo en el que se llevaron a cabo las aprehensiones fue realizado por elementos de seguridad federal y estatal en distintas acciones en inmuebles localizados en los municipios de Toluca y Zinacantepec, donde concentraban sus operaciones “Los Alfas”.

La primera detención fue la de Nélida Alejandra “N”, pareja sentimental de “El Alfa”, quien es investigada por los delitos de encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias, lo que llevaron a los agentes de seguridad a realizar las siguientes movilizaciones.

Al exterior de un inmueble localizado en Toluca, fueron detenidos César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, quienes tenían en su poder envoltorios con narcóticos.

Una segunda acción se realizó en un inmueble ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, colonia Vista al Nevado de Zinacantepec, en la que fueron detenidas 18 personas entre las que se encontraban 3 adolescentes, dos de 17 años y uno de 16.

En el lugar también fueron localizadas dos personas que refirieron estar secuestradas.

En la diligencia fue localizado el cuerpo en descomposición de un hombre al interior de un pozo, quien fue identificado con las iniciales J.E.G. que tenía un reporte de desaparición del pasado 23 de julio en dicha región del Edomex.

En otro punto del mismo municipio fue detenido “El Alfa” junto a Ángel Luis “N” y Margarito “N”, quienes viajaban a bordo de un vehículo con envoltorios de narcóticos.

A los integrantes se les investiga por su probable intervención en delitos de alto impacto como secuestros, robos de vehículo y extorsiones a comerciantes. En tanto, 18 integrantes y los tres adolescentes son investigados por el delito de secuestro en agravio de dos víctimas, por lo que los adultos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, mientras que los menores de edad al Centro de Internamiento Quinta del Bosque en Zinacantepec

César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, quedaron a disposición de un Juez por delitos contra la salud y ataques a las vías de comunicación.

En tanto, Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, Ángel Luis “N” y Margarito “N”, también fueron ingresados al Penal referido por el hecho flagrante de contra la salud. Mientras que al primero, a Antonio “N”, Geovanny “N” y Enrique “N” se les investiga por el homicidio del hombre hallado dentro de un pozo.

