México

Progol de Media Semana 795: resultados del viernes 15 de mayo

Consulte aquí los dígitos premiados de la quiniela de Progol de Media Semana, que entregó la Lotería Nacional

Guardar
Google icon
Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada viernes, la Lotería Nacional de México celebró el sorteo Progol Media Semana. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores del premio 795 de este viernes 15 de mayo de 2026.Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Resultados ganadores del Progol de Media Semana

Sorteo: 795.

Combinación ganadora: L E L E E V V V L.

PUBLICIDAD

¿Cómo ganar Progol de Media Semana?

Revisa como participar en Progol de Media Semana. (Lotería Nacional)
Revisa como participar en Progol de Media Semana. (Lotería Nacional)

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve encuentros de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos de la siguiente manera: si gana local, hay empate o gana visita.

El boleto de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede ser de hasta mil 800 pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional mexicana. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional mexicana. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Progol Media Semana MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Impacto a pymes y más transparencia: eje del diálogo entre la SCJN y empresarios

Una iniciativa conjunta pone el acento en el acceso a información y resoluciones que afectan a quienes producen y consumen

Impacto a pymes y más transparencia: eje del diálogo entre la SCJN y empresarios

Fans mexicanos y artistas estallan contra J Balvin luego de que dedicara mensaje al fallecido rapero Milkman

La reacción se desató luego de que C. Tangana visibilizara la relación entre ambos después de su presentación en el Palacio de los Deportes

Fans mexicanos y artistas estallan contra J Balvin luego de que dedicara mensaje al fallecido rapero Milkman

Colapsa grúa tipo torre en obra de la colonia Roma Sur, CDMX: hay cuatro lesionados

El accidente se registró este viernes en una construcción ubicada sobre Viaducto Miguel Alemán

Colapsa grúa tipo torre en obra de la colonia Roma Sur, CDMX: hay cuatro lesionados

Enrique Díaz, el exsecretario de Finanzas de Sinaloa que habría colocado “funcionarios corruptos” para proteger a Los Chapitos

Junto con Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Rubén Rocha Moya, se habían entregado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Enrique Díaz, el exsecretario de Finanzas de Sinaloa que habría colocado “funcionarios corruptos” para proteger a Los Chapitos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de mayo?: Línea 9 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de mayo?: Línea 9 del STC presenta retrasos en todas sus estaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enrique Díaz: estos son los cargos que enfrenta el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, presuntamente detenido en Nueva York

Enrique Díaz: estos son los cargos que enfrenta el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, presuntamente detenido en Nueva York

Enrique Díaz, el exsecretario de Finanzas de Sinaloa que habría colocado “funcionarios corruptos” para proteger a Los Chapitos

Cae en Cancún miembro de los Hells Angels buscado en Canadá por tráfico de drogas y armas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de mayo: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona

Uno a uno caen los hombres de Rocha Moya: Enrique Díaz, ex secretario de Finanzas de Sinaloa, habría sido detenido

ENTRETENIMIENTO

Fans mexicanos y artistas estallan contra J Balvin luego de que dedicara mensaje al fallecido rapero Milkman

Fans mexicanos y artistas estallan contra J Balvin luego de que dedicara mensaje al fallecido rapero Milkman

Tecate Emblema 2026: rutas alternas y accesos disponibles ante cierre de avenidas en Autódromo Hermanos Rodríguez

Este es el setlist de J Balvin para su segundo show en el Palacio de los Deportes

Tecate Emblema 2026: horarios, objetos prohibidos y todo lo que debes saber del festival

Exatlón México: quién gana la temporada hoy 15 de mayo

DEPORTES

Selección de Japón convoca a futbolista de 39 años al Mundial 2026: así reaccionó

Selección de Japón convoca a futbolista de 39 años al Mundial 2026: así reaccionó

Por qué México no jugó en la inauguración del Mundial de 1986

El Akron cambia de nombre: Club Guadalajara confirma entrega del estadio a FIFA rumbo al Mundial 2026

Guillermo Ochoa mantiene ilusión de ser titular en el Mundial 2026 y rechaza estar por imposición

América vs Rayadas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil