Segunda Sala de la SCJN se despide: “El fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico”

La Segunda Sala de la SCJN tendrá su última sesión el próximo 13 de agosto de 2025.(Crédito: Especial)

El ministro Javier Laynez Potisek presidió el cierre de la última sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la tarde de este miércoles 6 de agosto de 2025.

Durante la sesión, Laynez Potisek mostró visible emoción, haciendo uso de la voz entrecortada mientras recibía aplausos de los asistentes.

Esta sesión marca el fin de un modelo de trabajo dentro de la Corte, en el que la Segunda Sala, junto con la Primera Sala, venía desempeñando funciones desde hacía tres décadas.

Desde su establecimiento, la Segunda Sala desempeñó un papel central en la resolución de asuntos fundamentales relacionados con materias administrativa, laboral, de seguridad social y agraria.

Crédito: Especial

Posterior a la votación de distintos asuntos, el ministro presidente dijo “esta sesión representa el fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico federal y a través de los gobiernos federal y local”.

Durante la sesión de esta tarde estuvieron presentes las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Alberto Pérez Dayán, a quienes Laynez Potisek agradeció por su trabajo, además, extendió su reconocimiento al personal jurisdiccional y administrativo, “que es el que no se ve, y que está detrás de nosotros para apoyar en la revisión y el correcto manejo de los expedientes”.

“Desde su creación, la sala asumió con responsabilidad la tarea de resolver asuntos de altísima complejidad en la vasta materia administrativa, incluyera materia fiscal, en materia laboral, seguridad social, y materia agraria. Y lo hizo siempre con apego a la Constitución, buscando siempre la aplicación del derecho y de la justicia”, añadió.

Última sesión de la Segunda Sala de la SCJN. (Crédito: Especial)

El ministro también destacó que en la Segunda Sala se debatieron y resolvieron, “asuntos que impactaron la vida de muchas ciudadanas y ciudadanos mexicanos, particularmente a partir de la reforma en 2011, que vino a modificar el paradigma en materia de la protección fundamentales y la protección de las minorías de los grupos vulnerables”.

“Se elaboraron criterios que favorecieron estos derechos y que creemos de alguna manera cambiaron la vida de muchas mexicanas y de muchos mexicanos”, resaltó.

Finalmente, con la voz entrecortada expresó: “con respeto y gratitud, declaró cerrada, la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de justicia. Gracias”.

Conforme al mandato constitucional, aprobado en 2024, las Salas de la SCJN desaparecerán, por lo que, la Corte operará sólo como tribunal pleno, a partir del 1 de septiembre. La Primera Sala tendrá su última sesión el próximo miércoles 13 de agosto de 2025.