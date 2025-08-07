México

Segunda Sala de la SCJN se despide: “El fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico”

La última sesión de la Primera Sala se llevará a cabo el 13 de agosto, tras el proceso que implicó la reforma judicial aprobada el año pasado

Por Jaqueline Viedma

Guardar
La Segunda Sala de la
La Segunda Sala de la SCJN tendrá su última sesión el próximo 13 de agosto de 2025.(Crédito: Especial)

El ministro Javier Laynez Potisek presidió el cierre de la última sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la tarde de este miércoles 6 de agosto de 2025.

Durante la sesión, Laynez Potisek mostró visible emoción, haciendo uso de la voz entrecortada mientras recibía aplausos de los asistentes.

Esta sesión marca el fin de un modelo de trabajo dentro de la Corte, en el que la Segunda Sala, junto con la Primera Sala, venía desempeñando funciones desde hacía tres décadas.

Desde su establecimiento, la Segunda Sala desempeñó un papel central en la resolución de asuntos fundamentales relacionados con materias administrativa, laboral, de seguridad social y agraria.

Crédito: Especial

Posterior a la votación de distintos asuntos, el ministro presidente dijo “esta sesión representa el fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico federal y a través de los gobiernos federal y local”.

Durante la sesión de esta tarde estuvieron presentes las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Alberto Pérez Dayán, a quienes Laynez Potisek agradeció por su trabajo, además, extendió su reconocimiento al personal jurisdiccional y administrativo, “que es el que no se ve, y que está detrás de nosotros para apoyar en la revisión y el correcto manejo de los expedientes”.

“Desde su creación, la sala asumió con responsabilidad la tarea de resolver asuntos de altísima complejidad en la vasta materia administrativa, incluyera materia fiscal, en materia laboral, seguridad social, y materia agraria. Y lo hizo siempre con apego a la Constitución, buscando siempre la aplicación del derecho y de la justicia”, añadió.

Última sesión de la Segunda
Última sesión de la Segunda Sala de la SCJN. (Crédito: Especial)

El ministro también destacó que en la Segunda Sala se debatieron y resolvieron, “asuntos que impactaron la vida de muchas ciudadanas y ciudadanos mexicanos, particularmente a partir de la reforma en 2011, que vino a modificar el paradigma en materia de la protección fundamentales y la protección de las minorías de los grupos vulnerables”.

“Se elaboraron criterios que favorecieron estos derechos y que creemos de alguna manera cambiaron la vida de muchas mexicanas y de muchos mexicanos”, resaltó.

Finalmente, con la voz entrecortada expresó: “con respeto y gratitud, declaró cerrada, la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de justicia. Gracias”.

Conforme al mandato constitucional, aprobado en 2024, las Salas de la SCJN desaparecerán, por lo que, la Corte operará sólo como tribunal pleno, a partir del 1 de septiembre. La Primera Sala tendrá su última sesión el próximo miércoles 13 de agosto de 2025.

Temas Relacionados

Reforma JudicialSCJNSegunda SalaJavier Laynez PotisekLenia Batres GuadarramaYasmín EsquivelAlberto Pérez Dayánmexico-noticias

Más Noticias

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

El delantero mexicano se continúa preparando para disputar su segunda campaña con el conjunto italiano

Histórico entrenador italiano cuestiona el

La Wanders Lover sigue junto a Radamés de Jesús y también con un empresario, así habla de su relación abierta

La comediante recordada por ‘Guerra de Chistes’ contó cómo un antiguo admirador se convirtió en su nueva pareja, integrándose a una dinámica familiar donde Radamés de Jesús sigue siendo una figura clave

La Wanders Lover sigue junto

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

La cifra de localizados fue reducida de 32 debido a que algunos restos pertenecían a la misma persona

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo

Pumas pierde con el Inter Miami y queda eliminado de la Leagues Cup

El cuadro universitario inició ganando el encuentro pero con una enorme actuación de Luis Suárez le dio la vuelta al partido

Pumas pierde con el Inter

IECM prende las primeras alertas por reforma electoral: “Se vislumbra una elección muy compleja para 2027”

Patricia Avendaño Durán defendió la importancia del federalismo en la organización electoral mexicana

IECM prende las primeras alertas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

Quiénes son los tres líderes del Cártel del Noreste sancionados por EEUU

Defensor de migrantes detenido en Chiapas estaría ligado a red de polleros de tráfico de personas, confirma SSPC

Tráfico de drogas y hasta explotación de migrantes: los negocios del Cártel del Noreste que EEUU señala

Éstos son los lugares en EEUU donde opera el Cártel del Noreste

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: la tensión en los habitantes aumenta previo a la nominación la tarde de hoy 6 de agosto

Mar Contreras revela su modus operandi en La Casa de los Famosos México ahora que es la única mujer del cuarto noche

Alejandro Filio anuncia concierto tras recuperarse de accidente: dónde y cuándo será el evento musical del trovador

Yeri Mua confiesa que admira a Florinda Meza y aclara si haría lo mismo que ella: “Es bien perra y loba”

Adrián Di Monte se burla de las acusaciones de violencia contra Alexis Ayala: “Tengo experiencia en eso”

DEPORTES

Histórico entrenador italiano cuestiona el

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

Pumas pierde con el Inter Miami y queda eliminado de la Leagues Cup

Leagues Cup: por qué América fue eliminado antes de disputar su último partido de la primera ronda

Gabriel Milito, técnico de Chivas, confirma alineación para su partido de Leagues Cup

IA revela cómo quedará la jornada 4 de la Liga MX