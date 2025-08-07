Secretaría Cultura rechaza diseño de tenis Adidas con forma de huarache, acusa apropiación cultural

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Sheinbaum

Claudia Curiel de Icaza, secretaría de Cultura se sumó al rechazo del diseño que presentó la marca deportiva Adidas, el cual consiste en un tenis en forma de huarache, el cual fue creado por Willy Chavarría y se ha considerado un acto de apropiación cultural.

En su cuenta de X, antes Twitter, la funcionaria federal señaló que el tenis se diseñó sin contar con la autorización de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, para su colección “Oaxaca Slip On”, lo afecta los derechos colectivos de las comunidades originarias.

“Desde la Secretaría de @cultura_mx manifestamos nuestro rechazo a la apropiación cultural cometida por la marca Adidas y el diseñador Willy Chavarría, quienes, sin contar con la autorización de la comunidad, hicieron uso del diseño tradicional de los huaraches de Villa Hidalgo Yalálag para su colección “Oaxaca Slip On”.

“Estas prácticas afectan los derechos colectivos de las comunidades originarias y ponen en riesgo el respeto debido a su patrimonio cultural, pilar esencial de su identidad y memoria histórica”, escribió en la red social.

En la misma publicación indicó que apoya el pronunciamiento de la Secretaría de las Culturas y Artes del estado de Oaxaca e indicó que trabajarán “con el gobierno de ese estado para las acciones a las que haya lugar”

Ayer, el Gobierno de Oaxaca informó que iniciará una batalla legal contra la empresa Adidas por el presunto plagio de un diseño tradicional de huaraches originarios de la comunidad indígena de Villa Hidalgo Yalalag y por el uso no autorizado del nombre del estado en un producto, según informó el gobernador Salomón Jara Cruz.

El mandatario estatal acusó a la marca alemana de lanzar internacionalmente el modelo “Oaxaca Slip-On”, desarrollado junto al diseñador Willy Chavarría, sin el consentimiento ni reconocimiento de la comunidad que creó el diseño.

Durante su conferencia matutina, Jara Cruz subrayó que la comunidad indígena no otorgó permiso para el uso de su patrimonio cultural y que el gobierno estatal actuará para proteger los derechos colectivos de los pueblos originarios.