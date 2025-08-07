México

La Wanders Lover sigue junto a Radamés de Jesús y también con un empresario, así habla de su relación abierta

La comediante recordada por ‘Guerra de Chistes’ contó cómo un antiguo admirador se convirtió en su nueva pareja, integrándose a una dinámica familiar donde Radamés de Jesús sigue siendo una figura clave

Por Armando Guadarrama

La pareja prioriza la honestidad, la libertad y la integración familiar en su dinámica sentimental no convencional (Foto: Instagram @wandersloveroficial)

“Radamés ya se recuperó de los vicios, se metió en una clínica de rehabilitación y ahora hasta está dando conferencias”, contó Yered Licona, conocida como La Wanders Lover, al referirse al proceso de transformación que ha vivido junto a su actual compañero de vida.

Esta revelación, compartida durante una entrevista con TVyNovelas, no solo expone la superación de una etapa difícil, sino que también ilustra la naturaleza poco convencional de su vínculo con Radamés de Jesús.

En palabras de la actriz y comediante, la relación que mantienen trasciende los límites de la pareja tradicional y se sostiene sobre una base de apoyo mutuo, historia compartida y un compromiso familiar que permanece intacto pese a los cambios sentimentales.

La Wanders Lover revela que mantiene una relación abierta con Radamés de Jesús y un empresario regiomontano (Foto: Instagram @radamesdejesusoficial)

La noticia principal, según lo relatado por TVyNovelas, es que La Wanders Lover vive actualmente una relación abierta con Radamés de Jesús, quien además de ser su exesposo y padre de sus hijas, ocupa un lugar irremplazable en su vida.

A la vez, la artista mantiene un vínculo sentimental con un empresario de Monterrey, con quien ha retomado el contacto tras catorce años de conocerse.

Esta dinámica, lejos de responder a los esquemas convencionales, se apoya en acuerdos explícitos y una visión del amor que prioriza la honestidad y la libertad individual.

Licona explicó con franqueza: “Estoy en una relación abierta, y al que le gusta bien, al que no, también. Radamés es parte de mí, imagínate, una persona con la que compartí y batallé tantas adicciones”.

La actriz y comediante destaca la importancia del apoyo mutuo y la superación de adicciones en su vínculo con Radamés (Instagram/@radamesdejesusoficial)

Esta declaración no solo define el tipo de vínculo que mantienen, sino que también revela la profundidad de la conexión emocional que los une, forjada a través de experiencias difíciles y superadas en conjunto.

El concepto de relación abierta, como lo describe la propia Wanders Lover, implica un acuerdo en el que ambas partes pueden establecer lazos sentimentales o sexuales con terceros sin que esto se interprete como una traición.

La actriz detalló que, aunque cada uno reside en su propia casa, la cercanía emocional persiste: “Con Radamés estamos en una situación que puedo definir como amistad, nos llevamos muy bien, pero luego nos besamos porque nos extrañamos. Él vive en su casa, yo en la mía, pero ahorita estoy saliendo con una persona que ya conocía de hace mucho tiempo y ahora regresó a mi vida”.

El nuevo integrante en la vida de Licona es un empresario regiomontano, dedicado al negocio de las panaderías, a quien describe como una persona sencilla y amable. Según relató a TVyNovelas, “Lo conozco desde hace 14 años, siempre me decía que yo era su amor platónico, pero como estaba con Radamés no lo pelaba, realmente era como un fan”.

La comediante reveló cómo ha logrado mantener un vínculo especial con Radamés de Jesús, su exesposo, mientras disfruta de una nueva etapa sentimental junto a un empresario de Monterrey, apostando por la honestidad y la libertad (Crédito: IG/@wandersloveroficial)

La relación con Radamés de Jesús ha atravesado etapas de conflicto, reconciliación y aprendizaje. Licona reconoció que ambos enfrentaron un periodo marcado por las adicciones, pero lograron superarlo juntos.

“Radamés y yo tuvimos un conflicto muy fuerte, pero supimos cómo sanarlo, él siempre fue una muy buena persona, el problema es que a todos nos transforman los vicios. Ya lo superamos, hemos estado juntos en las buenas y en las malas”, afirmó en la entrevista.

