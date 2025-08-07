México

La vez que el Gobierno mexicano “le arrebató” más de 2 millones de dólares al Z-40 y a su segundo al mando

Un hombre recientemente sancionado por EEUU fue capturado junto con uno de los hermanos Treviño Morales y con millones de dólares

Por Luis Contreras

Guardar
Miguel Ángel Treviño Morales, 'El
Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', durante su detención en el 2013 (SEMAR / CUARTOSCURO)

Estados Unidos identificó y sancionó a cuatro personas por su posible participación en actividades del Cártel del Noreste, entre ellos un hombre identificado como segundo al mando de la estructura criminal, además de un rapero.

Uno de los ahora sancionados es Abdón Federico Rodríguez, un hombre apodado Cucho y quien fue capturado por las autoridades mexicanas junto con uno de los líderes del Cártel del Noreste: Miguel Ángel Treviño Morales, este último apodado Z-40.

“Cucho, está involucrado en narcotráfico, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión en nombre de la organización. Rodríguez también es responsable de ordenar ejecuciones en nombre del CDN“, destaca el documento del Departamento del Tesoro.

El "Z-40" y "Cucho" (Departamento del
El "Z-40" y "Cucho" (Departamento del Tesoro)

Autoridades le quitan más de 2 millones de pesos al grupo criminal

Para rastrear la forma qne la que el Gobierno mexicano aseguró millones de dólares a la estructura delictiva liderada por el Z-40 es necesario recordar que en julio de 2013 fueron detenidos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuatro sujetos.

El arresto de las personas fue realizado sin que ocurriera un solo disparo, el resultado fue el aseguramiento de más de dos millones de dólares, luego de que agentes de seguridad interceptaron una camioneta en la que viajaba el líder criminal.

“Un helicóptero de la Armada de México interceptó a esta pick up, hizo una maniobra que llevó a que esta camioneta detuviera su marcha, y fueron aseguradas tres personas por personal de tierra que llegó en apoyo”, comentó en su momento el entonces vocero de Seguridad del Gobierno, Eduardo Sánchez.

Como consecuencia de lo anterior. fue iniciado un proceso de extinción de dominio en el marco de la carpeta de investigación PGR/SEIDO/UEITA/099/2013.

Parte de los documentos sobre
Parte de los documentos sobre el proceso de extinción de dominio (Captura de pantalla)

Si bien los reportes de la captura del Z-40 indican que el hombre viajaba junto con otras dos personas, los registros judiciales señalan que en total había cuatro personas en posesión de 2 millones 278 mil 125 dólares.

“Respecto de dicho numerario, en contra de Miguel Ángel Treviño Morales, Abdón Federico Rodríguez García, Óscar Navarro Sánchez y Amador Esquivel Orozco", aparece en los archivos del Poder Judicial de la Federación.

Es decir, entre los sujetos que llevaban los millones de dólares estaba el hombre identificado como segundo al mando dentro del Cártel del Noreste.

Fueron publicados tres edictos en 2021 para tratar de encontrar a personas que se creyeran con derecho a los más de dos millones de dólares. Al final, en abril de 2023 una jueza determinó la extinción de dominio del numerario.

Temas Relacionados

Cártel del NoresteZ-40CuchoMiguel Ángel Treviño MoralesAbdón Federico RodríguezNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Qué habitantes serán los nominados?

Se vive la segunda gala de nominación, en medio de tensiones entre los habitantes

La Casa de los Famosos

Un cuerpo en descomposición y 27 detenidos: así fue el operativo en el que capturaron al líder de “Los Alfas” en Edomex

Esta organización criminal está ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Un cuerpo en descomposición y

Emilio Azcárraga cuestiona a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

El propietario del club América no dudó en defender a las águilas de las críticas

Emilio Azcárraga cuestiona a José

La Casa de los Famosos México 2025: Mariana Botas nomina a Alexis Ayala y Mar Contreras

Sigue de cerca todo lo que ocurre en el 24/7: Comienza el proceso de nominación

La Casa de los Famosos

Temblor hoy 6 de agosto en México: se registra sismo de 4.3 en Coalcomán, Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 6 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un cuerpo en descomposición y

Un cuerpo en descomposición y 27 detenidos: así fue el operativo en el que capturaron al líder de “Los Alfas” en Edomex

Panamá asegura más de una tonelada de droga en contenedor procedente de México y que iba a Bélgica

Cae “El Cabo 13”, presunto operador ligado a La Mayiza y uno de los más buscados en Baja California

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Detienen a “El Alfa”, objetivo prioritario, exagente de seguridad, y a 26 personas ligadas al CJNG en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Qué habitantes serán los nominados?

La Casa de los Famosos México 2025: Mariana Botas nomina a Alexis Ayala y Mar Contreras

Cuál es la enfermedad que padece Alexis Ayala y lo hace cuidar su alimentación en La Casa de los Famosos México

Qué haría Abelito con el premio de La Casa de los Famosos México en caso de ganar

Muere papá de Toñita, egresada de La Academia de TV Azteca y figura de reality shows: “No fuiste el mejor”

DEPORTES

Emilio Azcárraga cuestiona a José

Emilio Azcárraga cuestiona a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

Este es el jugador de Pumas que recibió amenazas de muerte previo al duelo contra Inter Miami

Xóchitl Gálvez está pensando en dirigir al Cruz Azul tras la goleada

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”