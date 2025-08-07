La vez que el Gobierno mexicano “le arrebató” más de 2 millones de dólares al Z-40 y a su segundo al mando

Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', durante su detención en el 2013 (SEMAR / CUARTOSCURO)

Estados Unidos identificó y sancionó a cuatro personas por su posible participación en actividades del Cártel del Noreste, entre ellos un hombre identificado como segundo al mando de la estructura criminal, además de un rapero.

Uno de los ahora sancionados es Abdón Federico Rodríguez, un hombre apodado Cucho y quien fue capturado por las autoridades mexicanas junto con uno de los líderes del Cártel del Noreste: Miguel Ángel Treviño Morales, este último apodado Z-40.

“Cucho, está involucrado en narcotráfico, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión en nombre de la organización. Rodríguez también es responsable de ordenar ejecuciones en nombre del CDN“, destaca el documento del Departamento del Tesoro.

El "Z-40" y "Cucho" (Departamento del Tesoro)

Autoridades le quitan más de 2 millones de pesos al grupo criminal

Para rastrear la forma qne la que el Gobierno mexicano aseguró millones de dólares a la estructura delictiva liderada por el Z-40 es necesario recordar que en julio de 2013 fueron detenidos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuatro sujetos.

El arresto de las personas fue realizado sin que ocurriera un solo disparo, el resultado fue el aseguramiento de más de dos millones de dólares, luego de que agentes de seguridad interceptaron una camioneta en la que viajaba el líder criminal.

“Un helicóptero de la Armada de México interceptó a esta pick up, hizo una maniobra que llevó a que esta camioneta detuviera su marcha, y fueron aseguradas tres personas por personal de tierra que llegó en apoyo”, comentó en su momento el entonces vocero de Seguridad del Gobierno, Eduardo Sánchez.

Como consecuencia de lo anterior. fue iniciado un proceso de extinción de dominio en el marco de la carpeta de investigación PGR/SEIDO/UEITA/099/2013.

Parte de los documentos sobre el proceso de extinción de dominio (Captura de pantalla)

Si bien los reportes de la captura del Z-40 indican que el hombre viajaba junto con otras dos personas, los registros judiciales señalan que en total había cuatro personas en posesión de 2 millones 278 mil 125 dólares.

“Respecto de dicho numerario, en contra de Miguel Ángel Treviño Morales, Abdón Federico Rodríguez García, Óscar Navarro Sánchez y Amador Esquivel Orozco", aparece en los archivos del Poder Judicial de la Federación.

Es decir, entre los sujetos que llevaban los millones de dólares estaba el hombre identificado como segundo al mando dentro del Cártel del Noreste.

Fueron publicados tres edictos en 2021 para tratar de encontrar a personas que se creyeran con derecho a los más de dos millones de dólares. Al final, en abril de 2023 una jueza determinó la extinción de dominio del numerario.