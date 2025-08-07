México

Esta es la verdadera razón por la que Abelito es ‘millonario’, sus papás revelan todo

El influencer vive actualmente en la segunda semana de este reality show de Televisa que todos los días se ha convertido en tendencia por las situaciones que se viven dentro

Por Armando Pereda

El influencer ha provocado risas
El influencer ha provocado risas y diversión dentro de este reality de encierro - Foto: Televisa / Diseño: Armando Pereda / Infobae México

Abelito se ha ganado el cariño del público en La Casa de los Famosos México 3. Muchos lo ven como un joven alegre, bromista y seguro de sí mismo. Pero detrás de su sonrisa hay una historia de lucha y valores que viene desde su familia.

El influencer fue el habitante sorpresa de esta temporada, quien ingresó justo en el estreno de este reality show, el pasado 27 de julio. Su aparición fue inesperada ya que salió dentro de una bola disco, sin ser anunciado previamente.

Durante estos días de transmisiones, Abelito ha sacado la carcajada de los seguidores del programa, gracias a su espontaneidad, juegos y ocurrencias que vive en el día a día con sus compañeros.

Hasta el momento se ha salvado de las dos nominaciones de la temporada, por lo que podrá estar tranquilo en los próximos días, sin peligro de salir.

El influencer ya trabajaba en el entretenimiento. (Crédito: TikTok/clark2.07)

¿Por qué Abelito es ‘millonario’?

Sus papás, Cristina Romero Álvarez y Abel Sáenz Martínez, contaron en una plática con la periodista Mara Patricia Castañeda cómo lo criaron y desmintieron los rumores de que viene de una familia rica.

“Mi hijo es millonario, sí… pero de amigos porque ese muchachito tiene millones y millones de amigos y seguidores”, dijeron sus padres Cristina Romero Álvarez y Abel Sáenz Martínez.

Infobae México: Jesús Avilés
Infobae México: Jesús Avilés

Creció con esfuerzo y mucho amor

Doña Cristina cuenta que sacaron adelante a su hijo con una tiendita. Vendían jugos y chocomiles. No fue fácil, pero siempre estuvieron unidos. Ella se emociona al hablar de su hijo, que hoy es licenciado en Economía.

Desde pequeño, nunca lo trataron diferente por su estatura. “Él solito se dio cuenta, pero aprendió que eso no lo iba a detener. Lo que importa es su inteligencia”, dijo su mamá.

Abelito perdió a su hermano mayor cuando era muy pequeño. “Las mismas palabras que me decía Dani (su otro hijo), me las dice él ahora”, contó su mamá con lágrimas. A pesar del dolor, su familia siempre lo cuidó y apoyó.

“Siempre fue líder, desde el kínder hasta la universidad. Donde había alegría, ahí estaba él.”

(Tiktok)
(Tiktok)

Humor y creatividad en casa

El papá de Abelito fue payaso de circo durante años, y eso ayudó a que su hijo aprendiera a reír y a ver la vida con buen humor. Su mamá también es muy creativa y siempre lo ha ayudado a vestirse bien. Le adaptan la ropa a mano porque no es fácil encontrarle talla.

“Para todo hay maña, menos para la muerte, dicen por ahí”, dice su papá.

Los padres del influencer están
Los padres del influencer están orgullosos de él - Foto: Televisa

