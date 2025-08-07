Juez Brian Cogan niega apoyo al Chapo: asegura que Corte no puede ayudarlo

Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue ingresado a ADX Florence, Colorado, en 2019. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

Luego de que Joaquín El Chapo Guzmán escribió una carta en la que acusaba no tener contacto con su abogado Israel José Encinosa, el juez Brian Cogan respondió a la misiva del exlíder del Cártel de Sinaloa.

En el documento reciente, compartido a través de redes sociales por el periodista Arturo Ángel, Cogan argumenta que la petición del Chapo Guzmán debe ser enviada a otra Corte.

La información de la Corte del Distrito Este de Nueva York señala que hay dos razones por las que dicha corte no puede apoyar al otrora líder de criminal en sus peticiones de contactar con su abogado.

“Este no es el tribunal adecuado para solicitar dicha reparación y, en cualquier caso, dado que el acusado tiene un abogado recién designado en este caso, el demandado no puede buscar dicha reparación pro se en esta Corte", es parte del escrito.

En el archivo se puede leer que las condiciones carcelarias del Chapo Guzmán ahora están en control de la Oficina de Prisiones.

Para poder solicitar un amparo en el caso, Joaquín Guzmán loera deberá contactar con las autoridade del Distrito de Colorado, entidad en la que está la prisión de máxima seguridad en la que está encerrado.

Como segunda razón, el documento refiere que “el Tribunal ha autorizado a un abogado a comparecer, el Tribunal se niega a considerar la solicitud de reparación pro se del acusado. Cualquier reparación que solicite debe ser a través del abogado que ha comparecido en su nombre".

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...