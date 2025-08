El Chapo Guzmán envía carta a juez de EEUU y asegura que no tiene comunicación con su abogado

Joaquín Guzmán Loera cumple cadena perpetua en EEUU (REUTERS/Henry Romero)

Una carta atribuida a Joaquín El Chapo Guzmán señala que el otrora líder del Cártel de Sinaloa no ha podido establecer comunicación con su abogado.

Lo anterior fue revelado a través de redes sociales por el periodista Jesús García, quien compartió el documento en su cuenta de X. Dicha carta está escrita a mano y está fechada el 15 de julio del presente año, aunque el sello de la oficina de Brooklyn tiene la fecha del 5 de agosto.

El abogado del Chapo Guzmán es Israel José Encinosa. Parte del texto indica que “hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió el abogado Encinosa, el abogado tiene alrededor de 10 meses batallando que le autorice el gobierno poder visitarme hablar por teléfono”.

La carta fue compartida por el periodista Jesús García (X/@JesusGar)

De igual manera, el documento destaca que lo anterior sucede a pesar de que el propio juez Brian Cogan (quien estuvo a cargo del proceso judicial contra el Chapo en EEUU) ya autorizó la visita del abogado referido.

“Pero hasta el día de hoy al abogado [José Encinosa] no le han autorizado”, continúa la carta.

