Cae “El Cabo 13”, presunto operador ligado a La Mayiza y uno de los más buscados en Baja California

El arresto fue efectuado en Tijuana (Especial)

En Baja California fue detenido un hombre identificado como presunto operador del Cártel de Sinaloa y quien formaba parte de los sujetos más buscados en la entidad. Se trata de un hombre que es buscado por las autoridades al menos desde abril de 2022.

Infobae México pudo confirmar que El Cabo 13 fue capturado por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a pesar de que hasta el momento de la edición de esta nota no aparece en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Ligado con el Cártel de Sinaloa

Reportes de medios como el de Zeta Tijuana indican que Alfonso F. B. fue capturado durante la madrugada del 6 de agosto. Los registros indican que dicho hombre estaría ligado con la facción antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.

Parte de los nombre revelados por el Ejército en 2022 (Sedena)

Por su parte, a través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran al hombre capturado junto con otras personas. Información compartida por medios locales indica que El Cabo 13 fue capturado junto con otras cuatro personas.

Como resultado del cateo en el domicilio donde estaba el posible operador del Cártel de Sinaloa, también fueron aseguradas cuatro armas de fuego cortas.

fue en el 2022 que el Ejército publicó los nombres y datos de un total de 125 personas de interés para las autoridades, entre los que había integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Arellano Félix. Entre ellos figura el hombre recientemente capturado.

(Foto: Departamento de Tesoro de EEUU)

Asimismo Zeta Tijuana señala que el hombre recientemente capturado estaría ligado con las actividades de los hermanos Arzate. Cabe recordar que el pasado 30 de julio fue informado el arresto de Luis Ángel “P”, alias Titi, quien es acusado de ser un un generador de violencia y supuesto operador de Los Aquiles.

Los hermanos Arzate, a quienes se les responsabiliza de trasiego de drogas, secuestros y asesinatos en Tijuana, han sido relacionados con la facción del Mayito Flaco.

De igual manera, el pasado mes de julio las autoridades federales informaron el arresto de cuatro hombres y dos mujeres en la colonia La Gloria de Tijuana. Dichas personas podrían ser integrantes de Los Mayos.

Al momento de su arresto, los seis individuos tenían en su poder un par de armas cortas, tres cargadores, 35 cartuchos, dosis de droga, así como cuatro dispositivos GPS y un vehículo. Las personas fueron detenidas en un inmueble que al parecer era usado para la venta y distribución de drogas.