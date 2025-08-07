México

Cae “El Cabo 13”, presunto operador ligado a La Mayiza y uno de los más buscados en Baja California

Fue asegurado junto con otras personas y armas de fuego

Por Luis Contreras

Guardar
El arresto fue efectuado en
El arresto fue efectuado en Tijuana (Especial)

En Baja California fue detenido un hombre identificado como presunto operador del Cártel de Sinaloa y quien formaba parte de los sujetos más buscados en la entidad. Se trata de un hombre que es buscado por las autoridades al menos desde abril de 2022.

Infobae México pudo confirmar que El Cabo 13 fue capturado por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a pesar de que hasta el momento de la edición de esta nota no aparece en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Ligado con el Cártel de Sinaloa

Reportes de medios como el de Zeta Tijuana indican que Alfonso F. B. fue capturado durante la madrugada del 6 de agosto. Los registros indican que dicho hombre estaría ligado con la facción antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.

Parte de los nombre revelados
Parte de los nombre revelados por el Ejército en 2022 (Sedena)

Por su parte, a través de redes sociales fueron compartidas imágenes que muestran al hombre capturado junto con otras personas. Información compartida por medios locales indica que El Cabo 13 fue capturado junto con otras cuatro personas.

Como resultado del cateo en el domicilio donde estaba el posible operador del Cártel de Sinaloa, también fueron aseguradas cuatro armas de fuego cortas.

fue en el 2022 que el Ejército publicó los nombres y datos de un total de 125 personas de interés para las autoridades, entre los que había integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Arellano Félix. Entre ellos figura el hombre recientemente capturado.

(Foto: Departamento de Tesoro de
(Foto: Departamento de Tesoro de EEUU)

Asimismo Zeta Tijuana señala que el hombre recientemente capturado estaría ligado con las actividades de los hermanos Arzate. Cabe recordar que el pasado 30 de julio fue informado el arresto de Luis Ángel “P”, alias Titi, quien es acusado de ser un un generador de violencia y supuesto operador de Los Aquiles.

Los hermanos Arzate, a quienes se les responsabiliza de trasiego de drogas, secuestros y asesinatos en Tijuana, han sido relacionados con la facción del Mayito Flaco.

De igual manera, el pasado mes de julio las autoridades federales informaron el arresto de cuatro hombres y dos mujeres en la colonia La Gloria de Tijuana. Dichas personas podrían ser integrantes de Los Mayos.

Al momento de su arresto, los seis individuos tenían en su poder un par de armas cortas, tres cargadores, 35 cartuchos, dosis de droga, así como cuatro dispositivos GPS y un vehículo. Las personas fueron detenidas en un inmueble que al parecer era usado para la venta y distribución de drogas.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaBaja CaliforniaTijuanaLa MayizaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Un cuerpo en descomposición y 27 detenidos: así fue el operativo en el que capturaron al líder de “Los Alfas” en Edomex

Esta organización criminal está ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Un cuerpo en descomposición y

Emilio Azcárraga cuestiona a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

El propietario del club América no dudó en defender a las águilas de las críticas

Emilio Azcárraga cuestiona a José

La Casa de los Famosos México 2025: Mariana Botas nomina a Alexis Ayala y Mar Contreras

Sigue de cerca todo lo que ocurre en el 24/7: Comienza el proceso de nominación

La Casa de los Famosos

Temblor hoy 6 de agosto en México: se registra sismo de 4.3 en Coalcomán, Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 6 de agosto

Cuál es la enfermedad que padece Alexis Ayala y lo hace cuidar su alimentación en La Casa de los Famosos México

El actor se ha sincerado en varias ocasiones sobre su vida personal y profesional en el reality show 24/7

Cuál es la enfermedad que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un cuerpo en descomposición y

Un cuerpo en descomposición y 27 detenidos: así fue el operativo en el que capturaron al líder de “Los Alfas” en Edomex

Panamá asegura más de una tonelada de droga en contenedor procedente de México y que iba a Bélgica

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Detienen a “El Alfa”, objetivo prioritario, exagente de seguridad, y a 26 personas ligadas al CJNG en Edomex

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Qué habitantes serán los nominados?

La Casa de los Famosos México 2025: Mariana Botas nomina a Alexis Ayala y Mar Contreras

Cuál es la enfermedad que padece Alexis Ayala y lo hace cuidar su alimentación en La Casa de los Famosos México

Qué haría Abelito con el premio de La Casa de los Famosos México en caso de ganar

Muere papá de Toñita, egresada de La Academia de TV Azteca y figura de reality shows: “No fuiste el mejor”

DEPORTES

Emilio Azcárraga cuestiona a José

Emilio Azcárraga cuestiona a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

Este es el jugador de Pumas que recibió amenazas de muerte previo al duelo contra Inter Miami

Xóchitl Gálvez está pensando en dirigir al Cruz Azul tras la goleada

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”