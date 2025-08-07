México

INE aprueba cambios en el modelo de la credencial de elector; así será el nuevo documento

El documento comenzará a ser distribuido en junio de 2026, cuando finaliza el contrato del documento impreso en la actualidad

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
Las modificaciones pretenden que el
Las modificaciones pretenden que el nuevo documento sea infalsificable (Cuartoscuro)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó una renovación del modelo de la “Credencial para Votar en territorio nacional” y la “Credencial para Votar desde el Extranjero”. Esta actualización incorpora tecnologías avanzadas y elementos de seguridad adicionales para reforzar la confianza ciudadana tanto en el documento como en los procesos electorales.

El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Arturo Castillo Loza, señaló que las nuevas medidas buscan incrementar la seguridad del documento y hacerlo prácticamente infalsificable. Recordó que el INE está en proceso de licitación para contratar a la empresa encargada de producir las credenciales, lo que motivó la actualización del modelo para robustecer sus estándares tecnológicos y de seguridad.

La propuesta del nuevo diseño fue aprobada previamente por la Comisión del Registro Federal de Electores y los representantes de los partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia.

El Consejo General del INE
El Consejo General del INE autorizó la renovación (X/@INEMexico)

Así será el nuevo modelo de la credencial para votar tras los cambios aprobados por el Instituto Nacional Electoral

El nuevo modelo de la credencial incorpora las siguientes características:

  • Recuadros con micro textos y elementos ópticamente variables.
  • Sustitución de las tintas de seguridad tradicionales por tintas termocrómicas, termoreactivas e infrarrojas.
  • Diseño de seguridad de alta resolución.
  • Sustrato central de Teslin u otro material con durabilidad mínima de 10 años, y poliéster mylar o similar para el laminado.
  • Elemento táctil, como una muesca o corte especial, destinado a facilitar la identificación para personas con debilidad visual.
  • Conservación de la clave de elector, número de credencial y cuadros para identificar distintos tipos de elecciones.
El nuevo modelo reforzará sus
El nuevo modelo reforzará sus elementos de seguridad (INE)
  • Inclusión de códigos QR de servicios y de alta densidad para verificación y acceso rápido a información pública y acotada.
  • La versión para el extranjero mantiene la leyenda “desde el extranjero” y agrega códigos QR o datagramas al reverso.
  • Elementos que se mantienen: estado, municipio, localidad, sección, año y número de registro, número y año de emisión, fecha de vigencia, zona de lectura mecánica, huella digital, firma del ciudadano, e identificación táctil.
  • Incorporación de una fotografía digital a color visible al reverso, que reemplaza la fotografía impresa con tinta ultravioleta.

El inicio de la producción de este nuevo modelo está previsto para finales del primer semestre de 2026. Esta fecha responde a la vigencia del contrato actual, los plazos para el desarrollo del nuevo modelo, el resultado del proceso de licitación para la producción y el tiempo necesario para la implementación del centro de producción correspondiente.

Temas Relacionados

INECredencial de electorConsejo GeneralNuevo modelomexico-noticias

Más Noticias

‘Labubu y su Multiuniverso’ en CDMX: fechas y precios para el show del personaje viral

Los entrañables personajes invitan a los asistentes a descubrir el poder de la imaginación colectiva y la importancia de la amistad en un espectáculo original

‘Labubu y su Multiuniverso’ en

Maquillista de Ninel Conde revela si es verdad que entra a La Casa de los Famosos para arreglar a la actriz

Gustavo Adolfo Infante aseguró que el ‘bombón asesino’ tiene algunos privilegios en el reality show de Televisa

Maquillista de Ninel Conde revela

Retiran vallas de la Secretaría de Gobernación en la CDMX

La retirada de las vallas constituye un cambio notable en la imagen urbana y la movilidad en el sector, permitiendo a peatones y vehículos recuperar los accesos y trayectos habituales alrededor de la Secretaría de Gobernación

Retiran vallas de la Secretaría

Detienen en Michoacán al presunto asesino del periodista Armando Linares López

Magdiel “N” fue arrestado en el municipio de Zitácuaro

Detienen en Michoacán al presunto

Receta de pizza de avena en sartén sin harina ni horno en tan solo 15 minutos

Esta opción es ideal para disfrutar de este platillo de una manera más saludable

Receta de pizza de avena
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿En tierra de AMLO? Operativo

¿En tierra de AMLO? Operativo federal logra asegurar casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas

Detienen al exdirector de la Policía Municipal de Hermosillo y a cinco agentes por presunta violación a DDHH en Sonora

Juez Brian Cogan niega apoyo al Chapo: asegura que Corte no puede ayudarlo

CIDH repudia asesinatos de Ernesto Vázquez Reyna y Mario Machuca en Tamaulipas y Quintana Roo

Narcoguerra entre Los Chapitos y La Mayiza afecta comercio y servicios en Sinaloa: sufren caída de hasta 80% pese a vacaciones

ENTRETENIMIENTO

‘Labubu y su Multiuniverso’ en

‘Labubu y su Multiuniverso’ en CDMX: fechas y precios para el show del personaje viral

Maquillista de Ninel Conde revela si es verdad que entra a La Casa de los Famosos para arreglar a la actriz

¿Qué cirugías se ha hecho Ninel Conde en la cara para lucir de 30 a los casi 50?

Cuál es el tratamiento de la posible enfermedad incurable que padece Yolanda Andrade

Wendy Guevara revela cuántos años mantuvo a Marlon y a su familia: “Le das la mano y te muerde”

DEPORTES

Isaac del Toro termina cuarto

Isaac del Toro termina cuarto en la etapa 3 de la Vuelta a Burgos

Este es el equipo que dirigirá Juan Reynoso, entrenador que hizo campeón a Cruz Azul

Este es el equipo de la Liga MX que no ha ganado un partido en Leagues Cup

Cuánto cuesta fichar a Antoine Griezmann, jugador que interesa al Rayados de Monterrey

New York FC vs Juárez FC: los Bravos se juegan el pase a cuartos de final de la Leagues Cup