Park Bo Gum en México: fechas, sedes y cómo conseguir boletos para ver al actor de K-dramas

Park Bo Gum traerá su gira a México. (bogummy)

Park Bo Gum, uno de los rostros más queridos de la ola coreana, llegará a México este año para convivir directamente con sus seguidores. Su carrera internacional despegó con papeles protagónicos en dramas que conquistaron audiencias fuera de Corea del Sur, lo que lo ha convertido en un referente tanto por su talento actoral como por su carisma.

Además de actor, ha demostrado su versatilidad como cantante, músico y conductor. A lo largo de su trayectoria ha recibido premios como los Baeksang Arts Awards y los Blue Dragon, y fue el artista más joven en ser nombrado Actor de Televisión del Año por Gallup Korea. En 2017, encabezó la lista Forbes Korea Power Celebrity.

Desde su debut en 2011, ha mantenido una presencia constante en producciones, campañas publicitarias y proyectos filantrópicos. Este 2025, sigue siendo una de las figuras más influyentes de su país, recientemente nombrado embajador honorario de turismo tras el éxito de Si la vida te da mandarinas, transmitida por Netflix.

Park Bo Gum attends the 2024 MAMA AWARDS in Los Angeles, California, U.S. November 21, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Apodado el “Príncipe de Asia” y el “Novio Nacional de Corea”, su popularidad trasciende la pantalla. En el ámbito musical, lanzó su primer álbum Blue Bird en Japón en 2020, y debutó en teatro con Let Me Fly en 2023. Este año también comenzó a conducir el programa nocturno The Seasons: Park Bo Gum’s Cantabile, reafirmando su capacidad de adaptarse a distintos formatos.

Park Bo Gum ha sido imagen de marcas internacionales como Louis Vuitton, Samsung y diversas firmas de belleza, consolidándose como uno de los grandes embajadores de la cultura surcoreana a nivel global.

¿En qué K-dramas sale Park Bo Gum?

Park Bo Gum debutó como actor en el cine en 2011 y pronto destacó en dramas televisivos gracias a su versatilidad interpretativa. La serie “Hello Monster” marcó su primer reconocimiento importante en 2015, seguida de su protagónico en “Reply 1988”, uno de los dramas más influyentes de la industria sudcoreana. El éxito global llegó en 2016 con “Amor bajo la luz de la luna” (“Love in the Moonlight”), que generó un fenómeno cultural en Asia.

@parkb0gum / Instagram.

En años posteriores, amplió su popularidad con títulos como “Encuentro” (“Encounter”), “Recuerdos de juventud” (“Record of Youth”) y “Good Boy”, además de su reciente papel en “Si la vida te da mandarinas”, serie destacada en la plataforma Netflix con fuerte recepción en México y otros países de América Latina.

Entre las producciones más relevantes en las que ha participado están:

“Si la vida te da mandarinas…” (When Life Gives You Tangerines) – 2025

“Good Boy” – 2025

“Recuerdos de juventud” (Record of Youth) – 2020

“Encuentro” (Encounter) – 2018-2019

“Amor bajo la luz de la luna” (Love in the Moonlight/Moonlight Drawn by Clouds) – 2016

“Hello Monster” (I Remember You) – 2015

“Reply 1988” – 2015-2016

“Naeil’s Cantabile” (Tomorrow’s Cantabile) – 2014

“Wonderful Mama” – 2013

Park Bo Gum en México

Park Bo Gum se encuentra en plena gira global “Be With You”, la cual incluye encuentros con fans en diversos países de América Latina como Chile y Brasil, además de México. Estos eventos reúnen a sus seguidores para convivir y participar en dinámicas planeadas especialmente para cada ciudad.

Park Bo Gum estará en México en septiembre. (Ninshi Entertainment)

En México, los fan meetings tendrán lugar en dos recintos importantes:

Arena Monterrey, Monterrey : 17 de septiembre de 2025

Auditorio Nacional, Ciudad de México: 19 de septiembre de 2025

Durante estas sesiones, Park Bo Gum planea interactuar con el público, responder preguntas, realizar presentaciones y ofrecer experiencias exclusivas.

Los fan meetings están diseñados para que los asistentes tengan contacto directo con el actor, accedan a presentaciones musicales, actividades de baile y otros segmentos interactivos, además de la posibilidad de convivir con otros seguidores y ser parte de un ambiente cercano y único.

Venta de boletos

IU y Park Bo-gum en el k-drama "Si la vida te da mandarinas" (Netflix)

La venta de boletos para ambos encuentros se gestionará a través de Ticketmaster. Todavía no se confirman los precios ni las fechas exactas de inicio de la preventa y venta general.

Se prevé que existan distintos tipos de paquetes, que podrían incluir mercancía oficial y experiencias exclusivas con el artista. Próximamente se publicará información detallada sobre precios y beneficios de cada modalidad de boleto, según informó la promotora Ninshi Entertainment.

La gira “Be With You” ha sido anunciada oficialmente a través de las redes sociales del actor y de la promotora, quienes continuarán informando sobre dinámicas, accesos y detalles logísticos de los fan meetings en territorio mexicano.