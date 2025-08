Frida Sofía arremete contra Sandra Itzel y defiende a Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte

La hija de Frida Guzmán cuestionó las acusaciones de Sandra Itzel. (Especial)

Un nuevo capítulo se suma a la controversia que rodea a Sandra Itzel y Adrián Di Monte, actual participante de La Casa de los Famosos México 2025. Esta vez, la disputa involucra a Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, luego de la filtración de un audio en el que arremete contra Sandra y sugiere acciones legales en caso de que su nombre siga siendo relacionado con el caso.

El pasado 4 de agosto, Ernesto Buitrón, periodista del programa Todo para la mujer, difundió que la cantante Sandra Itzel habría contactado previamente a la nieta de Silvia Pinal con la intención de que ella hablara con Nuja Amar, esposa de Adrián Di Monte.

Pues Itzel buscaba advertir a Nuja sobre presuntas conductas negativas de su esposo. Cabe recordar que Sandra Itzel denunció públicamente a Adrián por presunto maltrato, infidelidad y violencia, acusaciones que el actor cubano ha rechazado de manera constante.

En el audio que se filtró, Frida lanzó críticas directas a Sandra Itzel, señalando una falta de congruencia entre sus declaraciones y acciones. “Tú y yo ya no nos vamos a llevar bien porque dices algo y haces otra cosa, a mí eso me molesta y no voy a permitir que tú ni nadie pisotee a gente que no lo merece".

“Pero tienes una enemiga más en tu lista. No te metas con Nuja. Lo que me importa es cómo eres una hipócrita y te haces la soberana de las mujeres mientras mandas a otros a atacar a una mujer que no te hizo nada. Y no me digas que desconozco a alguien a quien conozco desde hace más de una década”, arremetió la hija de Alejandra Guzmán.

Tras la filtración del audio, Frida Sofía publicó un video en su cuenta de TikTok donde negó ser la responsable de la divulgación y aseguró que desconocía cómo salió a la luz dicha conversación. En el mensaje, Sofía cuestionó las acusaciones de Sandra Itzel y manifestó que seguidores de la cantante la han atacado en redes sociales a raíz de su apoyo a Adrián Di Monte y a la familia del actor.

“Se filtró un audio, donde sí yo le dije a Sandra (...) Yo lo que hice fue defender a mi amiga. La cual fue atacada terriblemente... brutalmente por Sandra y por toda su gente que ella mandó”, explicó.

Frida Sofía reiteró su apoyo tanto a Nuja como a Adrián Di Monte. (Captura de pantalla @fr1daspf1a)

Frida Sofía también abordó en su video el audio polémico en el que Adrián Di Monte fue señalado por una frase violenta sobre las mujeres y se refirió a cómo intercedió reclamando al actor por sus palabras. Sin embargo, explicó que, tras dialogar con Nuja Amar y recibir pruebas, cambió de perspectiva y consideró que las palabras de Di Monte ocurrieron bajo alto estrés, supuestamente provocado por las acciones de Sandra Itzel.

“Lo quiero porque lo conozco, pero después de todo esto y lo vibré, estuvo en mi casa y me cae muy, muy bien”, señaló.

Frida Sofía reiteró su apoyo tanto a Nuja como a Adrián Di Monte, argumentando que ha conocido al actor por varios años y confía en su versión de los hechos.

“Hay mujeres que se agarran de un movimiento para hacerse víctimas de algo que no fueron víctimas y para atacar a otras mujeres, entonces, ya saben que yo no tengo problema en tener problemas, y bueno, ya llegó la Sandribanda a mis comentarios, diviértanse, a mí me vale, aquí no, aquí no”, dice Frida en uno de los video", aseguró.