Arquitecto y de ascendencia francesa: él era el padre de Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía

Extorsión en Chihuahua: detienen a Ericka Judith C. L. por pedirle dinero a una señora durante cinco años El operativo en una plaza comercial inició por una denuncia y concluyó con la detención de una persona señalada por exigir dinero

Olivia Collins estalla tras su salida de La Casa de los Famosos México 3: “No me contaminé, me mostré como soy”| Entrevista La actriz comparte a INFOBAE MÉXICO sus impresiones luego de abandonar el reality, asegurando que mantuvo su autenticidad y no cedió a presiones externas durante su participación en el popular programa televisivo