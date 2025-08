Mario Bezares se lanza contra Jorge Gil por volver a involucrarlo en el asesinato de Paco Stanley

Mayito reacciona a Jorge Gil (Captura de pantalla YouTube El 5)

Durante la inauguración del restaurante de Karla Díaz en la Ciudad de México, Mario Bezares rechazó categóricamente las recientes declaraciones de Jorge Gil, quien volvió a relacionarlo con el asesinato de Paco Stanley a 26 años del crimen.

Frente a las cámaras y acompañado de su esposa, Brenda Bezares, el presentador y reciente ganador del reality La Casa de los Famosos México manifestó su inconformidad con el resurgimiento de estas acusaciones y la persistencia mediática sobre un proceso judicial ya concluido.

¿Qué dijo Mario Bezares?

Mario Bezares molesto por el regreso de Gil y sus declaraciones (Instagram)

Interrogado por los medios sobre la reaparición de Jorge Gil en la discusión pública, “Mayito” fue enfático al deslindarse del tema:

“Este señor reapareció, después de 26 años, papasito lindo, pues qué vergüenza y qué vergüenza que se atreva a dar declaraciones que no vienen al caso. Eso ya está totalmente cerrado, eso ya está juzgado y acabado. No tengo idea de qué pretende este señor y no le voy a dar reflectores. Punto”. Las palabras de Bezares sugieren un hastío ante la repetición de señalamientos y reiteran su postura de haber dejado atrás ese episodio.

Por su parte, Brenda Bezares hizo hincapié en el desgaste emocional y legal que representó el caso para la familia. En sus palabras:

Jorge Gil, quien sobrevivió al ataque donde murió Paco Stanley, fue un testigo clave en la línea de investigación que derivó en la detención de Durante, Mario Bezares y cuatro personas más. Foto: Facebook Paco Stanley Fans

“Ojalá que pudieran entender que para nosotros es un caso que nos costó mucho. Ya está cerrado, ya la justicia decidió, las leyes ya decidieron. El tiempo nos dio la razón, y para nosotros aparte de doloroso, es incómodo e innecesario después de tantos años. Ojalá nos puedan entender como familia”. Brenda expresó el deseo de que tanto los medios como el público respeten su proceso y los dejen continuar con sus vidas lejos de controversias judiciales pasadas.

Frente al cuestionamiento sobre una posible afectación en la relación con Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, Mario Bezares descartó cualquier distanciamiento reciente. El conductor puntualizó: “Nada que ver, somos muy buenos amigos y compañeros, y la pasamos increíble”, sugiriendo que ambos mantienen una interacción cordial tras su convivencia en La Casa de los Famosos México.

Recordemos que durante el reality show, Paul Stanley decidió entrar a La Casa, en una dinámica de “congelados” donde Mario Bezares no podía moverse. El hijo del famoso comediante asesinado habló directamente con el amigo de su padre y le dijo que todo el tema quedaba atrás.

Su reconciliación se dio semanas después, cuando Mario ganó el programa de televisión y se reencontró con Paul en Hoy.