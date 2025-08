El éxito de la reforma electoral dependerá del consenso, señala Monreal

La comisión organizará foros abiertos en todo el país para debatir la reforma electoral. | X- Ricardo Monreal

Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, alertó que el éxito de la eventual reforma electoral que impulsa la 4T dependerá de “que se incluya a todos y sea por consenso”.

Según el zacatecano, la legitimidad de los cambios en materia electoral exige la participación de todos los actores relevantes.

“Yo sí creo que para que tenga éxito una reforma, lo más conveniente, sobre todo esta de naturaleza electoral, es correcto y conveniente que se incluya a todos y que sea por consenso. Claro está, que si no se logra, la Constitución señala los mecanismos constitucionales de aprobación, pero lo deseable es que logremos el consenso”, sostuvo Monreal Ávila.

Después de darse a conocer que Pablo Gómez dejó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ahora encabezará una comisión para crear la reforma electoral, Monreal señaló que en este momento se debe dar cabida a todas las opiniones.

Pablo Gómez Álvarez liderará la comisión para la reforma electoral, designado por Claudia Sheinbaum. FOTO: Archivo

“No tenemos nada, no partimos sino de propuestas que se han hecho de manera general, pero no hay un borrador, no hay una discusión previa, no hay un proyecto, no hay nada, partimos de cero y creo que es conveniente hacerlo con las propuestas que surjan de todos los partidos”, señaló Monreal.

De este modo, el legislador dejó claro que la discusión sobre la reforma electoral apenas comienza y que el punto de partida será la apertura a las ideas de todas las fuerzas políticas.

Sobre las críticas que ha recibido la propuesta respecto a la desaparición de diputados y senadores plurinominales, Monreal señaló que se deben buscar los mecanismos para garantizar la pluralidad política.

“La representación de las minorías nunca va a desaparecer, es parte de la sociedad, y es parte de la necesidad que tiene un país de escuchar a sus representantes”, indicó el zacatecano.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) enfatizó que la próxima reforma electoral debe asegurar la inclusión de todas las voces, y que cualquier cambio en la fórmula de representación proporcional no implicará la eliminación de la presencia de las minorías en el Congreso.

Monreal Ávila también se refirió a la metodología que se prevé para la discusión de la reforma.

Según lo expresado por la presidenta Sheinbaum Pardo, la comisión encabezada por Gómez Álvarez organizará foros en todo el país, abiertos no solo a especialistas, expertos y legisladores, sino también a la ciudadanía.

En estos espacios, los integrantes de las Cámaras estarán invitados a participar, ya que serán quienes finalmente aprueben las reformas constitucionales o legales que resulten del proceso. Para Monreal Ávila, este enfoque participativo es “lo más importante y es muy clave, es clave para el futuro de la democracia en el país”.