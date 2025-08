Altair Jarabo afirma que un hijo no es prioridad en su vida y celebra a quienes piensan igual por una poderosa razón

Altair Jarabo y su esposo Frédéric García han sabido consolidar una relación que desde el inicio fue tema de conversación en redes sociales. (Crédito: @altairjarabo, Instagram)

Altair Jarabo se suma a la conversación pública sobre la maternidad elegida, una postura que cada vez más mujeres famosas comparten con convicción y sin miedo al juicio social. A sus 38 años y con casi cuatro años de matrimonio junto al empresario Frédéric García, la actriz ha dejado claro que no tiene planes de convertirse en madre.

Cuestionada por la prensa sobre la posibilidad de tener hijos próximamente, la reconocida villana de telenovelas respondió con firmeza a las cámaras del programa De Primera Mano: “Creo que la maternidad y la paternidad con todo el amor, recursos, con una pareja presente es difícil. Nada más por cumplir una labor en la sociedad no podemos traer a alguien al mundo para darle gusto a lo que creemos que dice la sociedad”.

Para Jarabo, la maternidad no debe ser impuesta ni condicionada por estereotipos. “Si una persona dice que no tiene vocación (de padre o madre), lo celebro”, agregó.

Contra los roles de género

Desde su visión, tanto hombres como mujeres deben tener la libertad de decidir si desean o no tener hijos. “Promuevo la paternidad deseada, estudiada y planeada”, puntualizó, celebrando la sinceridad de quienes priorizan sus sueños y su bienestar emocional antes de asumir un rol que, en muchos casos, se considera indispensable para realizarse como persona.

Jarabo vive un momento pleno en lo personal y profesional. Asegura estar felizmente enamorada de su esposo, Frédéric García, quien la apoya en cada uno de sus proyectos. Él es, como ella lo describe, su fan número uno.

Sin aludir a la polémica que su matrimonio sigue generando en redes sociales por su diferencia de edad, subrayó que su esposo no se siente intimidado por las críticas, ni por la atención pública que conlleva su profesión.

La actriz Altaír Jarabo y el empresario Frédéric García están comprometidos

Un movimiento cada vez más visible

El testimonio de Altair no es aislado. Otras figuras del medio artístico han compartido decisiones similares. Dentro de La Casa de los Famosos México 3, la actriz Dalilah Polanco reveló que, a sus 47 años, no se arrepiente de no ser madre. “Amo demasiado poder dormir bien”, comentó entre risas, tras mencionar que ha visto cómo la maternidad ha afectado el descanso de muchas amigas.

También Angelique Boyer ha declarado públicamente que no planea tener hijos, en parte por su preocupación ante la sobrepoblación. A esta lista se suma Kate del Castillo, quien ha manifestado en varias entrevistas: “Nunca he tenido ganas de tener hijos”.