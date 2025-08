Salir del mundo corporativo para emprender: lo que nadie te dice antes de dar el salto

Trabajadoras, Latinas, emprendedoras, negocio, emprender, trabajo, mujer, líder, equidad, laboral, trabajo, oficios, negocios mujeres, empresarias, pimes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renunciar a una carrera corporativa estable y bien posicionada para lanzarte al mundo del emprendimiento es una de las decisiones más profundas y determinantes que una persona puede tomar. Lo sé porque lo viví en carne propia.

Trabajaba en Deloitte, en la Ciudad de México. Tenía una trayectoria clara, una estructura sólida, beneficios competitivos y, sobre todo, un camino profesional prometedor. Pero dentro de mí empezó a gestarse una inquietud: ¿y si decidía construir algo propio?

El salto no es para todos

Dejar el mundo corporativo puede parecer, desde afuera, un acto heroico: abandonar la seguridad, romper con la rutina y lanzarse a “perseguir un sueño”. Pero pocas veces se habla del costo emocional, psicológico y práctico que esto conlleva.

Cuando renuncias, no solo pierdes un salario. Pierdes estructura. Pierdes validación externa. Pierdes la sensación de pertenencia a un sistema que, con todos sus defectos, te daba un marco. Nadie te dice que vas a dudar de ti

En los primeros meses, cuando no hay ingresos, cuando las cuentas siguen llegando y tu familia te pregunta cómo vas, vas a cuestionarte todo:

¿Hice lo correcto?

¿No estaré exagerando?

¿Y si me equivoqué?

Este tipo de dudas no se presentan en una oficina con horario fijo. Se presentan en la madrugada, cuando los pendientes te ahogan y no hay nadie más que tú para resolverlos.

Aquí es donde tener herramientas emocionales y referencias externas hace toda la diferencia.

Algunos recursos que me ayudaron —y que recomiendo siempre— son:

“El mito del emprendedor” de Michael E. Gerber – ideal para entender que emprender no es solo “hacer lo que amas”, sino crear sistemas y procesos que funcionen.

🎧 Podcast The Diary of a CEO con Steven Bartlett – conversaciones profundas con líderes, emprendedores e innovadores que cuentan su lado humano, no solo el glamuroso.

👤 Buscar un mentor real, alguien que haya recorrido ese camino, es probablemente lo más valioso. En mi caso, tuve la fortuna de rodearme de personas que ya habían emprendido antes que yo. Si no conoces a nadie, empieza leyendo biografías.

(La de Phil Knight, fundador de Nike, es imperdible: Shoe Dog.)

Tus relaciones cambian

Muchos no lo dicen, pero al emprender también cambia tu círculo. Algunos te admiran. Otros se alejan. Te das cuenta de que no todos entienden lo que haces, y que muchos solo estaban en tu vida por compartir un sistema común (el corporativo). Aprendes a estar solo. Y también aprendes el valor de construir nuevas relaciones, ahora desde un lugar más auténtico.

Si no estás dispuesto a sostenerte emocionalmente en medio del caos, mejor espera. Pero si estás dispuesto a cultivarte, apoyarte en conocimiento y formar criterio, entonces quizá estás listo para dar el salto… aunque sea con casco.

En resumen

Salir del mundo corporativo puede ser el inicio de una vida con propósito… o el inicio de una pesadilla si no lo haces con preparación.

Emprender no es un escape. Es una elección profunda. Y hoy, si vas a dar ese paso, mi consejo es claro: hazlo con estrategia, con guía y con estructura. Y si puedes hacerlo a través de una franquicia bien estructurada, mucho mejor.

El camino será igual de tuyo, pero con menos baches, y más posibilidades de que llegues lejos.

Por Julio C. Morales– Fundador de la franquicia Crepelandia y excolaborador en Deloitte México

👉 Sígueme en Instagram y TikTok como @juliobersek