Curso gratuito de inglés impulsado por la Embajada de EEUU

Curso de inglés gratuíto apoyado por la Embajada de EU (Johan Largo/Infobae)

Con el objetivo de brindar mayores oportunidades en el ámbito laboral internacional, se encuentra disponible el curso gratuito English for Career Development, un Massive Open Online Course (MOOC) especialmente diseñado para personas que no son hablantes nativos de inglés.

Este programa ofrece herramientas clave para mejorar las habilidades lingüísticas y el vocabulario especializado necesarios para avanzar profesionalmente en un mercado global cada vez más competitivo.

El curso invita a registrarse y completarlo de forma flexible antes del 29 de septiembre, fecha límite que permite a los participantes organizar su tiempo de estudio según su disponibilidad.

Gracias a su formato en línea y abierto, el MOOC facilita el acceso a conocimientos de calidad para estudiantes, profesionistas y cualquier persona interesada en fortalecer su perfil laboral, sin importar el lugar donde se encuentren.

¿Cómo inscribirse?

La plataforma https://usembmx.com/Moocs es el punto de acceso para inscribirse y obtener toda la información necesaria.

Entre los principales beneficios de este curso se encuentra el desarrollo de competencias relacionadas con la redacción de currículums y cartas de presentación, la preparación para entrevistas de trabajo y el dominio del vocabulario propio de distintos sectores profesionales.

Además, el curso ofrece una visión completa del proceso de búsqueda de empleo en contextos internacionales, abordando aspectos culturales y prácticos que resultan fundamentales para desenvolverse con éxito. Los materiales están diseñados por expertos en la enseñanza del inglés y el desarrollo de carrera, lo que garantiza contenidos actualizados y alineados con las necesidades reales del mercado laboral.

El programa se presenta como una oportunidad estratégica para quienes buscan destacar en procesos de selección de empresas multinacionales, ampliar sus posibilidades de networking o incluso emprender proyectos propios con proyección internacional. A través de ejercicios prácticos, vídeos y recursos interactivos, los estudiantes pueden avanzar paso a paso, evaluando su progreso de manera autónoma.

Esta iniciativa se suma a otras acciones que buscan reducir la brecha lingüística y mejorar la competitividad profesional de los no hablantes nativos de inglés, contribuyendo a que más personas puedan aspirar a mejores oportunidades de empleo y crecimiento.

Para quienes desean iniciar o fortalecer su trayectoria internacional, el curso English for Career Development representa una puerta abierta hacia el éxito en el mundo laboral globalizado.