Los 10 K-dramas que están cautivando al público en Corea del Sur con los que puedes maratonear este fin de semana

El K-drama de acción ha sido todo un éxito en su semana de estreno en Corea y en el extranjero. (Netflix)

Varios nombres nuevos se posicionaron entre los primeros lugares del ranking semanal de K-dramas en Netflix Corea del Sur, según la última actualización de la plataforma. Esta selección de dramas coreanos mantiene su liderazgo entre los contenidos más vistos tanto en el país asiático como a nivel internacional, de acuerdo con datos de la plataforma.

El interés del público local se ha concentrado en producciones de acción y comedia, con títulos recientes como el estreno de Gatillo, Perra Rica y Deliciosamente engañoso. Estas series han impulsado el crecimiento de la audiencia y consolidado la presencia de los K-dramas en el catálogo global de la plataforma.

La preferencia por este tipo de contenidos refleja una tendencia sostenida en el mercado surcoreano, donde los estrenos de Netflix continúan generando impacto y renovando el interés por el género con diferentes tipos de tramas.

Los 10 K-dramas y programas coreanos más populares

Gatillo muestra un escenario controversial para la sociedad de Corea del Sur. (Netflix)

1.-Gatillo

La serie de suspenso y acción Gatillo se estrenó en Netflix el pasado 25 de julio de 2025 con gran expectativa del público coreano y extranjero. Dirigida y escrita por Kwon Oh-seung, consta de 10 episodios de entre 45 y 60 minutos, lanzados semanalmente.

La historia se centra en Lee Do (Kim Nam-gil), un exfrancotirador militar convertido en detective, quien, marcado por un pasado traumático, prometió no volver a empuñar un arma. Sin embargo, un tiroteo masivo lo obliga a romper su promesa para investigar el origen de las armas ilegales.

2.-Más vale tarde que soltero

Un grupo de solteros eternos se lanzan al mundo de las citas con ayuda experta en estilo, salud y confianzaud y confianza. (Youtube/Netflix K-Content)

La serie sigue a un grupo de solteros y solteras, principalmente en sus 20 y 30 años, que enfrentan sus inseguridades y miedos al adentrarse en el mundo de las citas. Con la guía de mentores, expertos en estilo, salud y confianza, los participantes no solo buscan conexiones románticas, sino también un crecimiento personal que les permita superar barreras emocionales, como traumas pasados o inexperiencias sociales.

El programa destaca por abordar temas sociales relevantes en Corea del Sur, como la presión cultural sobre las relaciones y el hecho de que más del 21% de los jóvenes solteros en el país nunca han tenido una cita, según encuestas recientes.

3.- La Jugada ganadora

Tráiler del k- drama la jugada ganadora Crédito: Netflix Latinoamérica

Otro de los estrenos exitosos de la última semana, es La Jugada ganadora, una serie de comedia y deportes dirigida por Chang Young-seok y escrita por Lim Gina, la cuál consta de 12 episodios que combinan humor, emoción y una inspiradora historia de redención ambientada en el mundo del rugby, un deporte minoritario en Corea del Sur.

La trama sigue a Joo Ga-ram (Yoon Kye-sang), un exjugador de rugby cuya carrera fue destruida por un escándalo de dopaje. Tras tocar fondo, regresa a su antigua escuela secundaria para entrenar a un equipo de rugby juvenil en una racha perdedora, habiendo ganado solo uno de sus últimos 25 partidos.

4.- Amor después del divorcio

Un grupo de divorciados se reúne para encontrar a su próxima pareja. (Netflix)

La serie sigue a tres mujeres de diferentes edades (30, 40 y 50 años) que trabajan en un programa de radio y parecen tener matrimonios felices. Sin embargo, sus vidas se ven sacudidas por infidelidades, traiciones y conflictos matrimoniales. La trama explora las complejidades del amor, el matrimonio y el divorcio, mostrando cómo las apariencias engañan y cómo cada personaje enfrenta el drama y el dolor en sus relaciones.

5.- Kaiju no.8

Kaiju No. 8 (Imagen de tráiler oficial)

En un Japón alternativo, los kaiju, monstruos gigantes que causan destrucción, son una amenaza constante. La Fuerza de Defensa protege a los civiles, mientras los “barrenderos” limpian los restos de los kaiju. Kafka Hibino, un hombre de 32 años que trabaja como limpiador de kaiju, sueña con unirse a la Fuerza de Defensa para cumplir una promesa de infancia con su amiga Mina Ashiro, ahora una capitana destacada. Tras fallar múltiples exámenes, Kafka pierde la esperanza hasta que conoce a Reno Ichikawa, un joven ambicioso que reaviva su motivación. Todo cambia cuando un pequeño kaiju parasitario entra en su cuerpo, otorgándole la habilidad de transformarse en un kaiju, conocido como Kaiju No. 8.

6.- Deliciosamente engañoso

Después de pasar diez años tras las rejas, una brillante estafadora se une con un empático abogado para investigar a fondo el caso que le cambió la vida. (Studio Dragon Next Scene)

La serie sigue a Lee Ro-um (Chun Woo-hee), una brillante estafadora que carece de empatía tras pasar 10 años en prisión, injustamente acusada del asesinato de sus padres. Conocida como una niña prodigio por su inteligencia, utiliza su elocuencia y habilidades para planificar estafas elaboradas en busca de venganza contra quienes la traicionaron, particularmente una organización criminal liderada por Navis Wellbeing.

7.- La nobleza de las flores

Cuando el intimidante Rintarō conoce a la tierna Kaoruko, nace una inesperada relación cercana. Solo hay un pequeño problema: las escuelas a las que van son archienemigas. Crédito: Netflix

El anime de comedia romántica se basa en el manga de Saka Mikami. Sigue a Rintarō Tsumugi, un estudiante de un instituto masculino “problemático”, y Kaoruko Waguri, de una escuela femenina de élite. A pesar de la rivalidad entre sus escuelas, su encuentro en una pastelería familiar desata un romance tierno que desafía prejuicios y fomenta la amistad entre sus compañeros. Producido por CloverWorks, destaca por su animación cálida y química emocional.

8.- Perra y rica

La vida de Kim Hye In da un giro cuando presencia un asesinato y, como soborno, es transferida a una exclusiva escuela de élite. (SK Telecom)

Kim Hye-in (Lee Eun-saem), una estudiante de origen humilde, presencia el asesinato de una compañera de instituto. A cambio de su silencio, es transferida a la prestigiosa Escuela Secundaria Internacional de Cheongdam, un lugar dominado por los hijos de familias adineradas. Allí, choca con Baek Je-na (Yeri), una heredera de tercera generación y la estudiante más poderosa, quien es la principal sospechosa del crimen. La serie sigue la guerra psicológica entre Hye-in y Je-na, mientras secretos, mentiras y luchas de poder sacuden la jerarquía social del instituto.

9.- My Melody & Kuromy

My Melody & Kuromi’, la serie animada que Netflix estrenará en julio

Se trata de una serie animada japonesa en stop-motion estrenada en Netflix el 24 de julio de 2025. Producida por Toruku Studio (parte de WIT Studio) y dirigida por Tomoki Misato, con guion de Shuko Nemoto, consta de 12 episodios de aproximadamente 13 minutos cada uno.

La trama se desarrolla en Mariland, donde My Melody, una conejita optimista y dulce, dirige una exitosa pastelería, mientras Kuromi, su autoproclamada rival con un carácter travieso pero sensible, lucha por atraer clientes a su tienda de dulces japoneses. Todo cambia cuando My Melody encuentra un corazón mágico en un bosque, desencadenando eventos extraños que culminan en una crisis que amenaza Mariland.

10.- Gachiakuta

Tráiler del manga japonés Gachiakuta. (Crédito: Crunchyroll en Español)

La historia sigue a Rudo Surebrec, un joven huérfano que vive en los suburbios de una ciudad flotante dividida por clases, donde los “tribales”, descendientes de criminales, son marginados. Rudo, criado por su padre adoptivo Regto, desprecia el derroche de la clase alta, que arroja basura y criminales a un vertedero conocido como “El Abismo”.

Tras ser acusado falsamente del asesinato de Regto, Rudo es exiliado al Abismo, donde descubre que no muere, sino que llega a un mundo lleno de monstruos hechos de basura. Allí, se une a los Cleaners, un grupo de “Dadores” que usan “Instrumentos Vitales” (objetos imbuidos con “Anima”) para combatir estas criaturas.

El éxito internacional de las series coreanas

El juego del calamar 3 - Squid Game (Captura: Netflix)

Las series coreanas han ganado una notable popularidad a nivel mundial en los últimos años. Se caracterizan por sus emocionantes argumentos, personajes bien desarrollados y la mezcla de géneros que atrapan a una amplia audiencia.

Esta popularidad se ha visto impulsada por las plataformas de streaming, permitiendo que espectadores de diferentes culturas y lenguas tengan acceso a estos contenidos, lo que ha propiciado un intercambio cultural.

A través de sus historias, muestran aspectos de la vida cotidiana, tradiciones y valores de la cultura coreana, generando interés y aprecio por esta cultura en todo el mundo. Además, muchos K-dramas abordan temas cotidianos como el amor, la amistad y la superación personal, lo que facilita que la audiencia se sienta identificada sin importar su origen.