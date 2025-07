¿Quién es Claudia Mollinedo? Ella es la periodista que protagonizó polémica en un restaurante de Polanco

Claudia Mollinedo se convirtió en uno de los temas más hablados en redes sociales estos días. (Instagram: Claudia Mollinedo/Captura de pantalla)

Claudia Mollinedo era hasta hace unos días una figura reconocida por su trabajo de conducción, particularmente en la cadena Imagen Televisión, pero un video que ella misma grabó, visiblemente molesta por haber sido “corrida” de un restaurante en Polanco después de la hora de cierre del establecimiento, la colocó en el centro de una polémica en redes sociales.

El escándalo la llevó a ser despedida, a pedir disculpas y a enfrentar una lluvia de críticas.

Los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando compartió un video recomendándole a sus seguidores en Instagram no ir al restaurante Bagatelle. Según su versión, ella y su grupo de amigas fueron corridas del establecimiento pasadas las 1:30 a.m. y “pese” a haber pagado una cuenta de 25 mil pesos.

Claudia Mollinedo genera polémica por su actitud en restaurante de Polanco. (Redes sociales)

“Nos prendieron las luces, empezaron a barrer y todavía nos escoltaron a la salida, cual si hubiéramos sido delincuentes que no hubiéramos pagado la cuenta, y una cuenta tan cara como la que nos tocó pagar”.

La controversia escaló rápido, no solo por la denuncia en sí, sino también por la actitud que mostró en el video, que muchos consideraron despectiva y clasista. Uno de los aspectos más criticados fue que Mollinedo grabó directamente a un trabajador del restaurante, quien respondió cansado de la actitud de las mujeres: “Aquí se cierra a la 1, no cuando usted quiera”.

Fue hasta este lunes que la empresa Imagen Televisión confirmó que Claudia Mollinedo fue despedida de la cadena. En respuesta, la periodista publicó un video dirigido a sus seguidores, en el que reconoció que se había excedido en su reacción y pidió disculpas.

“Cometí un error al compartir algo tan delicado sin contexto, sin explicar de manera clara qué habría ocurrido, y eso abrió la puerta a muchas interpretaciones que se salieron de control”, expresó. “Entiendo que el video pareció arrogante, altanero y hasta prepotente. Les aseguro que esa no soy yo, y quienes me conocen profesional y personalmente lo saben”, aseveró.

Claudia Mollinedo pide disculpas tras polémica en restaurante de Polanco. (X/@MollinedOficial)

La periodista aseguró que nunca fue su intención desacreditar al personal del restaurante ni generar odio. También lamentó profundamente haber decepcionado a quienes han seguido su trabajo a lo largo de más de 14 años de carrera.

“Me duele profundamente haber decepcionado a quienes han confiado en mi trabajo todos estos años y me duele haber afectado la imagen de un medio al que respeto y que ahora ha decidido apartarme, y lo entiendo”, dijo.

“No me creo superior a nadie, no me creo intocable. Si ofendí o contribuí, aunque de manera involuntaria, a un discurso de odio que no representa mis valores, les pido perdón de corazón”, añadió. Subrayó que ese capítulo no define su carrera y adelantó que va a tomar este tiempo para reflexionar y reconstruirse.

Horas más tarde se supo que el medio El Independiente también cesó su colaboración con ella.

¿Quién es Claudia Mollinedo?

Claudia Mollinedo (IG/@mollinedoficial)

Claudia Mollinedo, conocida en redes sociales como “la nueva Lady Polanco”, es una periodista mexicana con una trayectoria multifacética en el mundo de los medios y las artes.

Originaria del sureste mexicano, específicamente de Tabasco, su carrera comenzó lejos del periodismo, con una formación en bellas artes, actuación y modelaje. En 2012 inició sus estudios en Azteca Cefat, el centro de formación de actores para televisión, graduándose en 2014. Antes de consolidarse como periodista, Mollinedo también fue asistente de dirección en teatro, destacando en la producción bajo la dirección del maestro Raúl Quintanilla.

Con el tiempo, Claudia decidió dejar atrás la actuación para enfocarse en la comunicación y el periodismo. Estudió comunicación en la Universidad Anáhuac.

Claudia Mollinedo (IG/@mollinedoficial)

Su experiencia incluye paso por diversos espacios, como Radio Fórmula y colaboraciones en programas de análisis político, antes de integrarse a Imagen Televisión. Ahí trabajó como conductora de noticias, acompañando al reconocido periodista Ciro Gómez Leyva, y se especializó en análisis político, sociocultural y derechos humanos.

Además, fungió como columnista para el diario digital El Independiente y fue conferencista en foros relacionados con análisis político y temas de género.

Sus redes sociales, donde contaba con 64 mil seguidores en X (antes Twitter) y 133 mil en Instagram, eran no sólo un espacio para compartir aspectos personales sino también para promover noticias, debates y campañas sociales. Mollinedo tenía una presencia activa en estos medios, usándolos para generar discusión pública y acercarse a su audiencia.